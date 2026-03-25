高盛：SoIC將成為弘塑新動能 明年EPS達94.6元、目標價上看3500元

高盛證券釋出報告指出，弘塑（3131）不只是CoWoS擴產的主要受益者，且預期系統整合單晶片（SoIC）2027年起將成為新的成長引擎，因此高盛將弘塑目標價從2,400元大幅上調至3,500元，潛在漲幅達44%，並重申「買進」評等。

高盛指出，弘塑正進入超越CoWoS的結構性成長新階段。CoWoS自2024年以來一直是弘塑成長的主要驅動力，SoIC成為新成長動能，主要受惠於共同封裝光學（CPO）的產業滲透率提升，加上未來人工智慧（AI）繪圖處理器（GPU）可能採用SoIC。

高盛預估，弘塑在SoIC濕製程設備的平均售價可望達150-200萬美元，遠高於現有CoWoS設備的100-150萬美元，且弘塑因為技術領先而可望擴大市占率。同時，面板級封裝預期將進一步提升內容價值，因為處理面積增加及晶圓形狀改變，將增加濕製程清洗設備的複雜度。

高盛目前預估弘塑在2026-2028年的營收將分別成長31%、27%、26%，預估每股稅後純益（EPS）分別為66.18元、94.6元、126.32元，毛利率分別擴張至42%、45%、47%。

高盛指出，弘塑的毛利率有明顯上行空間，主要受惠於自有產能提升及產品組合升級。隨著二期新廠在今年第1季投產，外包比率預期將從2025年第4季的50%，降低至2026年下半年的約20%，有助於提升成本效率。同時，來自高毛利的SoIC及面板級封裝的貢獻增加，將進一步強化獲利結構。