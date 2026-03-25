富邦證券輔導民盛應用掛牌上櫃 三大核心製程展現整合實力

富邦證券輔導的民盛應用（7811），3月25日以承銷價每股93.33元正式掛牌上櫃。民盛應用深耕專業運動裝備領域，產品橫跨冰上曲棍球靴、專業滑雪靴及極限運動安全護具，是全球少數具備縫紉、塑膠射出、金屬沖壓等三大核心製程整合能力的國際一階供應商。隨著全球戶外運動風潮興起與安全防護意識提升，公司憑藉高度垂直整合與研發實力，為台灣運動裝備製造產業增添強勁成長動能。

富邦證券董事長程明乾於掛牌典禮中表示，近年冰上曲棍球、棒球、越野摩托車運動在全球市場的滲透率持續提升，帶動高階專業防護裝備需求成長。民盛應用具備整合複雜工序的核心技術，能滿足國際知名品牌對裝備輕量化與高性能的要求。公司在既有客戶群穩定增長與新材料導入的推動下，可望持續提升全球市占率。

民盛應用董事長許廷儀指出，公司長期投入跨領域製程整合，已成功將高階成型技術導入多項專業賽事裝備。未來，民盛應用將持續優化泰國生產基地效能，結合全球供應鏈管理與在地化客戶服務，深化與國際一線運動品牌的策略合作。同時，公司也將積極研發先進材料並導入智慧化生產，致力為客戶、員工與投資人創造最大價值。

在營運方面，民盛應用2023至2025年營收分別為23.11億元、26.05億元及30.75億元，稅後淨利分別為1.90億元、2.75億元及2.46億元，每股盈餘分別為6.43元、9.18元及8.10元。展望未來，面對全球供應鏈調整與消費市場變動，民盛應用將憑藉多元化產品布局與穩健研發量能，持續展現良好的營運體質與成長潛力。