世紀風電3月26日掛牌上市 首五個交易日無漲跌幅限制

凱基證券主辦輔導創新服務股份有限公司申請股票上櫃案，已於今年1月22日通過上櫃審議委員會審議，於3月25日舉辦上櫃前業績發表會，最快可望於4月下旬正式掛牌上櫃。創新服務的「三引擎」營運模式，為中長期成長奠定穩固基礎。

2026-03-25 18:07