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世紀風電3月26日掛牌上市 首五個交易日無漲跌幅限制

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，世紀風電（2072）已公開發行普通股股票自26日開始上市買賣，世紀離岸風電設備股份有限公司為初次上市掛牌，為本年第5家掛牌之本國一般板上市公司。其普通股股票自上市買賣日起五個交易日，股價採無漲跌幅限制。

世紀風電普通股數量有170,000,000股、現金增資股款繳納憑證22,000,000股。

臺灣證券交易所將於該股票上市買賣當天以盛大隆重掛牌典禮歡迎世紀離岸風電設備股份有限公司加入上市行列，該典禮將於當日上午8點55分至9點30分間透過『WebPro證券暨期貨市場影音傳播網』實況轉播典禮內容，歡迎各界利用網路於典禮時間至 http://webpro.twse.com.tw 觀看實況內容。

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