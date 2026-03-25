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華電網切入 AI 基建 成營運第二隻腳

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

華電網（6163）25日表示，今年推升營運動能最重要的是AI基建，包含算力設備、低延遲的超高速網路、數據儲存、雲端平台等都可直接導入算力技術，成為公司成長的第二隻腳。

華電網指出，隨著客戶的需求跨足海外怖局，公司正由統整合商逐步轉型至AI服務提供商。不只如此，華電網亦深耕資安領域有成，與國立大學合作建立資安基地，投資台灣關鍵資安人才的養成。

生成式人工智慧與自主代理（AgenticAI）今年正在各行業重塑公私部門的營運流程，各組織除了硬體面上可能遇上的選用搭配難題，軟體面上也需要留意在部署、串接異質資料之際，還能確保數據安全與避免成為資安破口，這正是華電聯網的專業所在。

董事長表示，目前行業業態已經有所轉變，從過去單純的產品銷售代理，到系統整合商（SI），到 30 年之後，現在已轉成服務整合商，需要加上更多細部設計。

華電網2月營收5.07億元，年增136%；今年累計合併營收10.81億元，年增33.8%。

營收 董事長 資安

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