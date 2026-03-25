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漢來美食2026年估績增雙位數
漢來美食（1268）今年進入展店爆發年，計畫在全台開出十家分店，昨（24）日宣布，首波4月起將進軍台中「漢神洲際購物廣場」，一口氣開出四個品牌新店；法人估，漢來美食今年營收看增雙位數，明年將挑戰百億元大關。
投資逾百億的漢神洲際購物廣場，預計4月10日中午12時30分開幕營運。漢來美食瞄準中台灣餐飲市場強勁消費力，結合旗下人氣品牌進駐商場，包括頂級粵菜「漢來名人坊」、高人氣經典「漢來上海湯包」、全新蔬食品牌「樂蔬」。而全台最難訂位自助餐廳「島語」，預計第3季開幕。四大品牌聯手出擊，預期將掀起一股餐飲旋風。
5月份則將迎來台北大巨蛋的「名人坊」北部第二家分店；以及「福園」台菜台北首家分店。
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