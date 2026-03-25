漢來美食2026年估績增雙位數

AI帶起全球新趨勢，AIDC（AI資料中心）也成為搶手貨。台灣IDC領導品牌是方（6561）去年剛啟用的聯雲AI智能資料中心（LY2）已不夠賣，進入「惜售」狀態，董事會昨（24）日決議投資30億元，於中部科學園區興建第四座AIDC，預計2028年投入商轉。

2026-03-25 00:21