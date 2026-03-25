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揚秦拚營運 強打多品牌

經濟日報／ 記者黃淑惠嚴雅芳／台北報導
揚秦董事長卓靖倫。嚴雅芳/攝影
揚秦董事長卓靖倫。嚴雅芳/攝影

麥味登母公司揚秦國際（2755）總經理林麗玲指出，營運主力「麥味登」即將在4月突破千店大關，新年度聚焦四大核心領域強化布局，持續以多品牌展店策略，達成與美國市場的開啟，擴大市場布局，成為挹注營收、獲利成長的新動能。

揚秦昨（24）日召開法人說明會，由總經理林麗玲主持，她指出，揚秦目前共有五個品牌，「麥味登」全台總店數995家，「炸雞大獅」海內外店數129家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數八家，「涮金鍋」店數八家，「檳城煎蕊」店數二家。2026年將是揚秦品牌再升級、效率更提升、獲利向上突破的一年。

未來發展將聚焦四大核心領域，深化AI數據生態圈以提供個人化推薦、強化跨品牌協同優惠、加速國際化布局串聯，並持續建構永續品牌價值；隨著「麥味登」4月踏入千店里程碑的達成與美國市場的開啟，多品牌齊頭並進，揚秦營運規模可望再創高峰。

揚秦國際2025年受惠於旗下品牌「麥味登」營收強勁增長與數位轉型成效顯著，揚秦2025年全年營收、淨利及每股純益（EPS）均創下歷年新高，展現「三率三升」的穩健經營實力；去年全年合併營收達30.43億元，年增20.09%，全年稅後純益達2.35億元，年增33.47%，每股純益為6.44元，營收、獲利同步改寫新高紀錄。

林麗玲進一步指出，揚秦營運主力「麥味登」即將在4月突破千店大關，推動多年的數位轉型成效也已實際反應在門市營運表現上，APP會員人數已突破135萬人，LINE會員數也已達164萬人，消費者透過APP、桌邊掃碼與外送平台等數位點餐服務的消費金額在門市總營收的占比也已趨近六成，會員經濟已然成形，未來將持續優化APP會員系統，實現線上線下整合，跨品牌會員經營。

營收 每股純益 品牌

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