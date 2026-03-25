聽新聞
0:00 / 0:00

友霖風濕藥要賣向美國

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

友霖（4166）近期營運表現持續攀升，該公司總經理黃春桐昨（24）日表示，核心產品類風濕性關節炎的長效口服緩釋藥物Tofacitinib XR（11mg/22mg），有機會自今年6月在美國上市，目標搶攻全美20%以上市占率。

友霖生技2025年合併營收達14億元，年增約15%；稅後純益2.08億元，年增約97%，每股稅後純益（EPS）0.9元。黃春桐表示，近年營運穩步改善，預計2026年將完成累積虧損彌補，2027年可進入可配發股利的階段，邁向穩定獲利與資本回饋新里程。

友霖生技的類風濕性關節炎用藥，為成功挑戰美國P4的困難學名藥，這項藥品已於今年2月與Cipla公司簽署商業代理合約，預計4月16日取得藥證，5月啟動出貨，並於6月正式上市，公司除了自7月起可獲得銷貨收入之外，未來也可認列簽約金、各階段里程碑金及銷售分潤，挹注營收與獲利表現。

營收 美國 總經理

延伸閱讀

友霖今年拚彌補累積虧損 美國市場逐步收成

創新服務最快4月下旬上櫃 業績拚倍增、卡位晶圓代工大廠供應鏈

友霖類風濕性關節炎用藥6月有望在美上市 未來市占挑戰兩成

揚秦法說會／麥味登4月迎千店里程碑 2026年業績再創新高鋒

相關新聞

是方砸30億 建新AIDC

AI帶起全球新趨勢，AIDC（AI資料中心）也成為搶手貨。台灣IDC領導品牌是方（6561）去年剛啟用的聯雲AI智能資料中心（LY2）已不夠賣，進入「惜售」狀態，董事會昨（24）日決議投資30億元，於中部科學園區興建第四座AIDC，預計2028年投入商轉。

旭然上海參展 增品牌能見度

過濾設備商旭然（4556）攜手合作夥伴參加今（25）日舉行的「2026年上海半導體展」，提升品牌能見度，爭取新單，挹注營運。

鉅明迎追單 第2季營運可期

高爾夫球具代工廠鉅明（8928）投資越南的高球桿頭周邊零配件新廠，3月進入量產階段，並供貨給同業明安；同時，主力客戶TaylorMade新款式產品熱銷，市場預期將有追單動作，有助推升第2季營運表現。

網家子公司擬赴日掛牌

網家（8044）昨（24）日召開董事會，通過子公司「二十一世紀金融科技株式會社」（21JP）擬至日本東京證交所（TSE）申請掛牌交易，主要因應海外金融科技業務發展需求，透過多元籌資管道充實營運資金、強化財務結構，並提升整體資本運作效率與國際競爭力。

神數4月下旬轉上市

神達小金雞神數（7821）即將自興櫃轉上市。展望後市，神達數位總經理張樂羣昨（24）日表示，今年三大業務智慧移動、智慧車載資通訊及智慧物聯皆會成長，尤以智慧車載資通訊產品線成長動能最為強勁，法人預估，神數今年營收將雙位數成長，再創新高。

創新服務動能爆發

半導體自動化設備商創新服務（7828）將於4月下旬掛牌上櫃，董事長吳智孟昨（24）日表示，受惠MEMS探針卡雙臂植針與相關設備今年進一步放量，搭配Technoprobe材料包銷售與維修服務、高密度銅柱端子模組及銅柱通孔玻璃基板（TGV-ICP）業務逐步發酵，三大動能齊發，今年營運可望優於去年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。