友霖風濕藥要賣向美國

友霖（4166）近期營運表現持續攀升，該公司總經理黃春桐昨（24）日表示，核心產品類風濕性關節炎的長效口服緩釋藥物Tofacitinib XR（11mg/22mg），有機會自今年6月在美國上市，目標搶攻全美20%以上市占率。

友霖生技2025年合併營收達14億元，年增約15%；稅後純益2.08億元，年增約97%，每股稅後純益（EPS）0.9元。黃春桐表示，近年營運穩步改善，預計2026年將完成累積虧損彌補，2027年可進入可配發股利的階段，邁向穩定獲利與資本回饋新里程。

友霖生技的類風濕性關節炎用藥，為成功挑戰美國P4的困難學名藥，這項藥品已於今年2月與Cipla公司簽署商業代理合約，預計4月16日取得藥證，5月啟動出貨，並於6月正式上市，公司除了自7月起可獲得銷貨收入之外，未來也可認列簽約金、各階段里程碑金及銷售分潤，挹注營收與獲利表現。