00988B上櫃 瞄準債券

櫃買中心（Taipei Exchange）ETF市場今（25）日再添一檔債券ETF掛牌上櫃，該檔債券ETF是由玉山投信發行的玉山嚴選非投債ETF（00988B），該債券ETF依規定停徵證券交易稅。

為鼓勵投資大眾多加參與上櫃ETF及ETN市場，櫃買中心今年持續舉辦上櫃ETF及ETN獎勵活動，提供給投資人的獎項有加掛ETF新手獎、加掛ETF交易獎及百寶獎（ETF、ETN），以鼓勵投資人參與；同時提供證券商ETF及ETN業績競賽獎勵，藉以鼓勵證券商總分公司及營業員推廣ETF及ETN商品，欲瞭解相關活動辦法，可至櫃買中心網站查詢。

櫃買中心提醒投資人，在投資各類ETF商品前，均應充分了解產品特性、費用結構及其投資風險，並詳閱公開說明書。有關玉山嚴選非投債ETF相關資訊可至櫃買中心網站首頁的「ETF/ETN / ETF /商品資訊/債券及固定收益ETF」項下查詢。