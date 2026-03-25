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櫃買家族 再添三新兵

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買家族本周再添三檔新兵，民盛（7811）將於今（25）日上櫃掛牌，另有鈺祥、綠基等兩家公司將分別於25日、27日登錄興櫃。

民盛預計於25日上櫃掛牌，承銷價為93.33元。該公司主要是從事運動用的功能鞋及護具裝配生產製造，2024年度合併營收為26億元，稅後純益為2.75億元，每股稅後純益（EPS）為9.08元。2025年度合併營收為30.7億元，稅後淨利為2.46億元，每股稅後純益（EPS）為8.08元。

興櫃方面，鈺祥將於25日登錄興櫃，興櫃認購價602元，輔導推薦證券商為凱基、富邦、統一及台新證券。其主要是從事微汙染解決方案服務，化學濾網研發、生產、再生及銷售等業務。

綠基將於27日登錄興櫃，興櫃認購價32元，輔導推薦證券商為台新、群益金鼎證券。該公司主要業務為數位安全監控產品的開發與銷售，並與國際品牌合作以布局全球市場，提供優質客製化設計與製造服務為品牌客戶提供附加價值。

為深耕垂直市場，綠基主要透過與軟體合作廠商、解決方案廠商策略合作，向下游參與專業監控標案，如智慧碼頭、自動化門禁管制系統等專案；在橫向應用領域的拓展上，則是將影像視訊技術延伸至其它應用場域，例如熱成像、雲端攝影機等產品。

此外，櫃買中心已於24日審議通過和迅上櫃案，也是準上櫃新兵。和迅主要從事再生醫療產品的委託開發及製造服務（CDMO／CMO），暨異體間質幹細胞新藥研發，董事長為黃濟鴻，推薦證券商是台新、國泰、第一金及富邦證券，申請時資本額4.6億元。

和迅2024年度營收為2.86億元，稅後純益為1.47億元，EPS為3.20元；2025年前三季營收為2.07億元，稅後純益為7,492萬元，EPS為1.63元。

台新 營收

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