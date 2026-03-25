神達小金雞神數（7821）即將自興櫃轉上市。展望後市，神達數位總經理張樂羣昨（24）日表示，今年三大業務智慧移動、智慧車載資通訊及智慧物聯皆會成長，尤以智慧車載資通訊產品線成長動能最為強勁，法人預估，神數今年營收將雙位數成長，再創新高。

神數將於今（25）日舉辦上市前業績發表會，市場預期，神數將於4月下旬轉上市。

神數目前三大業務涵蓋智慧移動（行車紀錄器）、智慧車載資通訊（車隊管理）及智慧物聯（零售POS與工控），以2025年營收占比來看，智慧物聯約占40%、智慧移動27%、智慧車載資通訊28%，剩下則為其他業務。

神數預期，由於智慧車載資通訊是今年最大成長動能，預計到今年底營收占比將提升至三成以上。

神數業務據點橫跨北美、歐洲、亞洲與澳洲，從2025年銷售結構來看，北美市場貢獻約35%營收，日本占比21%，其餘則分布於歐洲與台灣等地。