聽新聞
0:00 / 0:00

鉅明迎追單 第2季營運可期

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

高爾夫球具代工廠鉅明 （8928）投資越南的高球桿頭周邊零配件新廠，3月進入量產階段，並供貨給同業明安；同時，主力客戶TaylorMade新款式產品熱銷，市場預期將有追單動作，有助推升第2季營運表現。

據了解，鉅明為配合主力客戶高爾夫球品牌商TaylorMade長線需求，正推進越南投資案，去年已在同奈省工業區購地，分兩階段啟動建廠計畫。

歷經完成第一期廠房與生產設備部署並取得執照申請等，去年展開試產作業，進入3月後已開始量產、出貨。

鉅明指出，越南廠產線以金屬粉末射出成型（MIM）技術為主，具備高度塑形能力，與傳統CNC加工或鑄造方式相比，不僅成本更具優勢，生產時程也較短，初期聚焦高爾夫球具所需螺絲、螺帽等特殊規格配件，目前供應給同為TaylorMade代工的明安使用。

法人預期，該公司越南廠區逐步放量，有助營運由原有球桿頭製造與組桿，拓展至相關零配件領域，推升獲利成長。

越南

延伸閱讀

昇達科前進國際衛星展 搶攻新一波商機

友霖類風濕性關節炎用藥6月有望在美上市 未來市占挑戰兩成

昇達科前進國際衛星展 SATELLITE 2026 搶攻新一波商機

光隆法說會／攻國防裝備用紡織品、已奪標案 不動產挹注第2季獲利看增

相關新聞

是方砸30億 建新AIDC

AI帶起全球新趨勢，AIDC（AI資料中心）也成為搶手貨。台灣IDC領導品牌是方（6561）去年剛啟用的聯雲AI智能資料中心（LY2）已不夠賣，進入「惜售」狀態，董事會昨（24）日決議投資30億元，於中部科學園區興建第四座AIDC，預計2028年投入商轉。

旭然上海參展 增品牌能見度

過濾設備商旭然（4556）攜手合作夥伴參加今（25）日舉行的「2026年上海半導體展」，提升品牌能見度，爭取新單，挹注營運。

鉅明迎追單 第2季營運可期

高爾夫球具代工廠鉅明（8928）投資越南的高球桿頭周邊零配件新廠，3月進入量產階段，並供貨給同業明安；同時，主力客戶TaylorMade新款式產品熱銷，市場預期將有追單動作，有助推升第2季營運表現。

網家子公司擬赴日掛牌

網家（8044）昨（24）日召開董事會，通過子公司「二十一世紀金融科技株式會社」（21JP）擬至日本東京證交所（TSE）申請掛牌交易，主要因應海外金融科技業務發展需求，透過多元籌資管道充實營運資金、強化財務結構，並提升整體資本運作效率與國際競爭力。

神數4月下旬轉上市

神達小金雞神數（7821）即將自興櫃轉上市。展望後市，神達數位總經理張樂羣昨（24）日表示，今年三大業務智慧移動、智慧車載資通訊及智慧物聯皆會成長，尤以智慧車載資通訊產品線成長動能最為強勁，法人預估，神數今年營收將雙位數成長，再創新高。

創新服務動能爆發

半導體自動化設備商創新服務（7828）將於4月下旬掛牌上櫃，董事長吳智孟昨（24）日表示，受惠MEMS探針卡雙臂植針與相關設備今年進一步放量，搭配Technoprobe材料包銷售與維修服務、高密度銅柱端子模組及銅柱通孔玻璃基板（TGV-ICP）業務逐步發酵，三大動能齊發，今年營運可望優於去年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。