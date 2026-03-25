鉅明迎追單 第2季營運可期

高爾夫球具代工廠鉅明 （8928）投資越南的高球桿頭周邊零配件新廠，3月進入量產階段，並供貨給同業明安；同時，主力客戶TaylorMade新款式產品熱銷，市場預期將有追單動作，有助推升第2季營運表現。

據了解，鉅明為配合主力客戶高爾夫球品牌商TaylorMade長線需求，正推進越南投資案，去年已在同奈省工業區購地，分兩階段啟動建廠計畫。

歷經完成第一期廠房與生產設備部署並取得執照申請等，去年展開試產作業，進入3月後已開始量產、出貨。

鉅明指出，越南廠產線以金屬粉末射出成型（MIM）技術為主，具備高度塑形能力，與傳統CNC加工或鑄造方式相比，不僅成本更具優勢，生產時程也較短，初期聚焦高爾夫球具所需螺絲、螺帽等特殊規格配件，目前供應給同為TaylorMade代工的明安使用。

法人預期，該公司越南廠區逐步放量，有助營運由原有球桿頭製造與組桿，拓展至相關零配件領域，推升獲利成長。