是方砸30億 建新AIDC

AI帶起全球新趨勢，AIDC（AI資料中心）也成為搶手貨。台灣IDC領導品牌是方（6561）去年剛啟用的聯雲AI智能資料中心（LY2）已不夠賣，進入「惜售」狀態，董事會昨（24）日決議投資30億元，於中部科學園區興建第四座AIDC，預計2028年投入商轉。

是方表示，第四座中科資料中心將打造從電信、網路到AI算力一站式「是方AIDC生態系」的全方位、零距離服務。

是方認為，中南部已成AI供應鏈重鎮，新AIDC將協助國際客戶進駐中南部，提供當地客戶部署AI應用與異地備援，並經由是方建置的「三環光纖網路」，無縫接軌國際海纜、網際網路、數據與雲端資源；除響應政府投資中南部的重點發展策略，創造在地就業機會之外，也要全面搶攻中南部AI算力、應用及代理服務商機。

是方董事長邵泓嘉表示，是方上櫃後，已連續八年創造營收與獲利新紀錄，LY2進駐率持續提升，帶動未來整體業績不斷創高，進駐率將在明、後年達到滿載，因此籌備未來五年的投資計畫，並向董事會報告並通過，以擴大並接續是方未來的成長動能。