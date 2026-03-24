創新服務最快4月下旬上櫃 業績拚倍增、卡位晶圓代工大廠供應鏈

半導體自動化設備商創新服務（7828）預計最快4月下旬掛牌上櫃。隨著AI帶動探針卡與先進封裝需求升溫，法人看好創新服務今年業績有機會較2025年倍增，2027年還可望在今年基礎上再拚倍增。市場也指出，創新服務持續站穩晶圓代工大廠供應鏈，成為支撐後續營運成長的重要底氣。

董事長吳智孟24日於媒體茶敘表示，公司現階段已逐步形成自動化植針、探針卡維修與先進封裝模組三大主軸，未來成長動能將不只來自單一設備出貨，而是由設備、服務與新產品同步推進。依照法人評估，目前創新服務自動化設備業績占比約70%至75%，維修代工占比約20%，利基模組產品占比約5%至7%，在既有設備基本盤之外，營收結構也正朝更多元方向發展。

在核心設備業務方面，吳智孟指出，創新服務已完成MEMS探針卡雙臂植針機及整線自動化解決方案開發，可對應AI晶片測試需求升高下，探針卡製造與後段返修所需的自動化升級。受惠與國際探針卡大廠Technoprobe合作深化，自動化植針設備已形成較穩定營收來源；公司也在2025年陸續完成探針卡整線自動化設備開發與驗證，首批設備已於去年第4季正式交機，後續隨著客戶持續推進產線與供應鏈自動化升級，整線設備可望進一步邁入規模化導入階段。市場也看好，創新服務持續站穩晶圓代工大廠供應鏈，將成為支撐其中長期成長的重要基礎。

除設備銷售外，創新服務也積極強化經常性收入布局。吳智孟表示，公司透過與Technoprobe策略合作，切入探針卡材料包銷售與自動化維修服務，希望從材料端一路延伸至設備端與返修代工，提升客戶黏著度，也降低單純設備採購周期對營收波動帶來的影響。

創新服務2025年合併營收達7.16億元，年增76.4%，每股純益6.33元，高於去年的5.25元，毛利率則達76.25%。公司指出，成長主因在於半導體先進製程持續演進，加上AI應用帶動終端需求升溫，推升MEMS探針卡相關設備穩健出貨，挹注營收與獲利表現。