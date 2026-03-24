宏碁遊戲25日起上市買賣 首五個交易日無漲跌幅限制

半導體自動化設備商創新服務（7828）預計最快4月下旬掛牌上櫃。隨著AI帶動探針卡與先進封裝需求升溫，法人看好創新服務今年業績有機會較2025年倍增，2027年還可望在今年基礎上再拚倍增。市場也指出，創新服務持續站穩晶圓代工大廠供應鏈，成為支撐後續營運成長的重要底氣。

2026-03-24 18:39