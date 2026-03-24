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凱基證券輔導 先進製程微污染防治領導廠商鈺祥登興櫃

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基證券輔導半導體AMC濾網大廠鈺祥預計25日登錄興櫃交易，由凱基證券總經理黃幼玲(右二)、鈺祥董事長暨總經理莊士杰(中)代表出席鈺祥興櫃前法說會。凱基證券／提供
凱基證券輔導半導體AMC濾網大廠鈺祥預計25日登錄興櫃交易，由凱基證券總經理黃幼玲(右二)、鈺祥董事長暨總經理莊士杰(中)代表出席鈺祥興櫃前法說會。凱基證券／提供

凱基證券主辦輔導之先進製程微污染防治（AMC）濾網領導廠商「鈺祥企業股份有限公司」，24日舉辦興櫃前法說會，預計25日正式登錄興櫃交易。隨著全球晶圓代工大廠加速布局2奈米以下先進製程，鈺祥憑藉獨步全球的「再生型化學濾網」技術與「潔淨空氣訂閱制（CaaS）」創新商業模式，成功建立高度技術門檻與穩定經常性收入，成為台灣半導體供應鏈中專注先進製程擴展的指標性企業。

凱基證券指出，隨著半導體製程由5奈米、3奈米邁向2奈米世代，氣態分子污染物（AMC）對晶圓良率影響日益關鍵，過濾精準度要求已提升至兆分之一（PPT）等級。鈺祥成立於1987年，專注於氣態分子污染物（AMC）過濾技術的研發與製造，提出「濾網摩爾定律（The Filter Moore’s Law）」，意即製程每推進一個世代，AMC濾網需求即呈倍數成長，目前已服務超過30座晶圓廠，並將隨客戶先進製程布局，支援全球逾17座新建先進製程廠區，涵蓋台灣與美國等重要半導體聚落。

鈺祥透過獨創再生技術與訂閱制，精準擊中客戶ESG痛點，率先推出具循環經濟價值的「再生型化學濾網」，並獲國際認證為全球首批碳中和化學濾網。透過獨家物理再生技術，濾網可重複使用10次以上，協助晶圓廠減少約95%廢棄物，並降低85%範疇三（Scope 3）溫室氣體排放；同時，鈺祥成功從傳統的「耗材買斷」轉型為「潔淨空氣訂閱制（CaaS）」租賃服務，不僅為客戶降低約40%庫存成本，也為公司創造了可持續的財務價值。

在財務表現方面，鈺祥2025年合併營收為新台幣16.71億元，稅後淨利 1.86 億元，每股盈餘（EPS）2.65 元。隨著台南再生產能全面開出，預期自 2026 年起營運動能將明顯轉強，並伴隨毛利率提升。此外，鈺祥承諾採取股東優先的股利政策，包含每季配息及超過70%的現金股利配發率，成為資本市場中罕見高配息與高成長兼具之投資標的。

凱基證券積極幫助更多優質企業進入資本市場，促進投資人瞭解及認同發行公司的未來發展方向，鈺祥董事會與股東結構完整，隨著正式登錄興櫃，將持續深耕2奈米以下先進過濾技術，並計劃從半導體AMC微污染控制跨足至百億美元規模的全球氣液體過濾市場，致力成為AI晶片與全球先進製程背後最堅實的良率守護者，有望持續為長期投資人創造卓越價值。

資本市場 摩爾定律 半導體

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