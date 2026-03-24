神達小金雞神數4月下旬掛牌上市 智慧車載資通訊業務成長動能強勁

神達（3706）小金雞神數（7821）即將自興櫃轉上市。展望後市，神達數位總經理張樂羣24日表示，預估今年三大業務智慧移動、智慧車載資通訊及智慧物聯皆會成長，尤以智慧車載資通訊產品線成長動能最為強勁，法人預估，神數今年營收將雙位數成長，再創新高紀錄。

神數將於25日舉辦上市前業績發表會，市場預計，神數將於4月下旬轉上市。

神數目前三大業務涵蓋智慧移動（行車紀錄器）、智慧車載資通訊（車隊管理）及智慧物聯（零售POS與工控），以2025年營收占比來看，智慧物聯約占40%、智慧移動27%、智慧車載資通訊28%，剩下則為其他業務。

神數預計，由於智慧車載資通訊是今年最大成長動能，預計到今年底營收占比將提升至三成以上。

神數業務據點橫跨北美、歐洲、亞洲與澳洲，且營收來源多元化，降低了單一市場波動的風險。從2025年銷售結構來看，北美市場貢獻約35%營收，日本占比21%，其餘則分布於歐洲與台灣等地。

根據調研機構Grand View Research預估，2025年至2030年全球邊緣AI市場的年複合成長率（CAGR）高達21.7%，至2030年市場規模將達366億美元。

神數在業務布局上已展現顯著成效。在車隊資訊影像管理市場方面，公司已成功在美洲、澳洲、歐洲及日本市場持續拓展業務；而在智慧零售領域，POS產品在美國、歐洲及日本市場亦大有斬獲，成功跨入POS機大型連鎖及便利商店供應鏈。

展望今年營運，張樂羣表示，三大核心業務皆會成長，其中尤以智慧車載資通訊增長動能最為強勁。智慧物聯去年因有零售POS機專案放量，預期今年相關需求也將持續，但成長性不會像去年這麼強勁。至於智慧移動仍會成長，但增幅相對有限。

據了解，神數智慧車載資通訊去年大幅成長關鍵來自公司拿下全球第一大車隊平台客戶，今年相關專案將持續。而在歐洲市場，神數也切入全球輪胎龍頭旗下車隊管理系統，預計今年第2季開始出貨。日本市場也拿下大型計程車叫車平台訂單，隨著相關專案發酵，法人看好神數車隊管理系統今年營收有三成年增幅。

不過，今年最大營運挑戰來自記憶體、SSD固態硬碟及CPU等零組件缺貨漲價。張樂羣分析，車用部分受記憶體影響較小，工業電腦相關業務影響較大，但神數已進行策略性備料，而面對記憶體持續缺貨漲價，神數已於今年1月調漲智慧物聯相關產品及專案價格，平均漲幅約一成起跳，但各別客戶及專案略有不同。