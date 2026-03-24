快訊

台鐵副站長翹班開車闖平交道「退休金沒了」 初估還要被求償900萬

川普5天暫緩令僅限能源設施！外媒爆料伊朗5類設施「美軍照打不誤」

員林百果山削臉虐殺案...吳嫌曾撞死人判刑11年 今年初才出獄又犯案

聽新聞
0:00 / 0:00

高階晶片測試需求成長 漢測去年EPS年增281.34%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
漢測董事長林冬青。圖／本報資料照片
漢測董事長林冬青。圖／本報資料照片

半導體晶圓測試解決方案業者漢民測試（股票代號7856），今（24）日公布2025年財報，全年營收為新台幣24.25億元，較2024年的15.98億元成長51.75%，創歷史新高。營業毛利10.21億元，年增76.33%，毛利率42.10%，營業利益2.97億元，年增453.88%，營業利益率12.23%、稅後淨利2.68億元，年增372.71%、EPS 10.83元，年增281.34%。

漢測表示，去年營收創新高主要受惠於探針卡與清潔材料等主力產品持續推進。同時，AI與HPC需求延續，推升全球晶圓代工與封測廠擴充測試產能，在客戶需求帶動下，漢測客製化新機套件隨設備出貨持續成長，工程服務業務也同步增加，成為全年營運表現的重要動能。

根據調研機構Acumen Research and Consulting預測，全球半導體測試產值將從2025年的108億美元，成長至2032年的198億美元，年均複合成長率達9.1%，市場前景樂觀。隨著Chiplet、CoWoS及3D封裝等先進技術廣泛導入，晶片測試複雜度持續提升，高頻高速測試已成為新一代技術門檻。展望2026年，漢測自主研發薄膜式探針卡可支援高頻測試需求，應用於5G/6G、低軌衛星等新興高頻高速領域，有望成為推動探針卡業務成長的重要產品之一。同時，漢測亦積極拓展馬來西亞、新加坡以及美國等海外市場，強化國際布局，提供更完整且在地化的測試服務。

晶圓代工 新加坡 CoWoS

延伸閱讀

創新服務擬4月下旬上櫃 3大業務成長可期

法人估強茂今年EPS年增率這麼高 難怪股價大漲超過半根停板

今明年獲利動能續強 法人調升這檔封測股投資評等

立盈擬4月下旬上櫃、承銷價128元 受惠半導體先進製程服務占比逾8成

相關新聞

凱基證券輔導 先進製程微污染防治領導廠商鈺祥登興櫃

凱基證券主辦輔導之先進製程微污染防治（AMC）濾網領導廠商「鈺祥企業股份有限公司」，24日舉辦興櫃前法說會，預計25日正式登錄興櫃交易。隨著全球晶圓代工大廠加速布局2奈米以下先進製程，鈺祥憑藉獨步全球的「再生型化學濾網」技術與「潔淨空氣訂閱制（CaaS）」創新商業模式，成功建立高度技術門檻與穩定經常性收入，成為台灣半導體供應鏈中專注先進製程擴展的指標性企業。

神達小金雞神數4月下旬掛牌上市 智慧車載資通訊業務成長動能強勁

神達（3706）小金雞神數（7821）即將自興櫃轉上市。展望後市，神達數位總經理張樂羣24日表示，預估今年三大業務智慧移動、智慧車載資通訊及智慧物聯皆會成長，尤以智慧車載資通訊產品線成長動能最為強勁，法人預估，神數今年營收將雙位數成長，再創新高紀錄。

華星光2月自結獲利0.54億元 EPS 0.38元

華星光（4979）24日達公布注意交易資訊標準，公布2月單月自結獲利，歸屬母公司業主淨利0.54億元，年減20.6%，每股純益0.38元。去年第4季歸屬母公司業主淨利2.38億元，年增56.6%，每股純益1.7元。

網路家庭子公司「二十一世紀金融科技株式會社」 將赴日申請掛牌

網路家庭集團（8044）24日召開董事會，通過子公司「二十一世紀金融科技株式會社」（21JP）擬至日本東京證交所（TSE）申請掛牌交易，主要因應海外金融科技業務發展需求，透過多元籌資管道充實營運資金、強化財務結構，並提升整體資本運作效率與國際競爭力。

揚秦法說會／麥味登4月迎千店里程碑 2026年業績再創新高鋒

揚秦國際（2755）於24日召開法人說明會，揚秦總經理林麗玲指出，營運主力「麥味登」即將在4月突破1,000店大關，聚焦四大核心領域強化布局，美國市場的開啟，持續以多品牌展店策略，擴大市場布局，成為挹注營營收、獲利成長的新動能。

立盈4月上櫃 攻特化品循環

興櫃環保股立盈（7820）搶攻半導體ESG轉型商機，預計4月下旬轉上櫃，暫定每股承銷價128元。受惠先進製程推進帶動廢棄物循環再利用，立盈憑藉技術服務與人造螢石銷售雙軌模式，切入特化品循環經濟市場，法人看好其成長動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。