高階晶片測試需求成長 漢測去年EPS年增281.34%

半導體晶圓測試解決方案業者漢民測試（股票代號7856），今（24）日公布2025年財報，全年營收為新台幣24.25億元，較2024年的15.98億元成長51.75%，創歷史新高。營業毛利10.21億元，年增76.33%，毛利率42.10%，營業利益2.97億元，年增453.88%，營業利益率12.23%、稅後淨利2.68億元，年增372.71%、EPS 10.83元，年增281.34%。

漢測表示，去年營收創新高主要受惠於探針卡與清潔材料等主力產品持續推進。同時，AI與HPC需求延續，推升全球晶圓代工與封測廠擴充測試產能，在客戶需求帶動下，漢測客製化新機套件隨設備出貨持續成長，工程服務業務也同步增加，成為全年營運表現的重要動能。

根據調研機構Acumen Research and Consulting預測，全球半導體測試產值將從2025年的108億美元，成長至2032年的198億美元，年均複合成長率達9.1%，市場前景樂觀。隨著Chiplet、CoWoS及3D封裝等先進技術廣泛導入，晶片測試複雜度持續提升，高頻高速測試已成為新一代技術門檻。展望2026年，漢測自主研發薄膜式探針卡可支援高頻測試需求，應用於5G/6G、低軌衛星等新興高頻高速領域，有望成為推動探針卡業務成長的重要產品之一。同時，漢測亦積極拓展馬來西亞、新加坡以及美國等海外市場，強化國際布局，提供更完整且在地化的測試服務。