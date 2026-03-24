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搶攻車載資通訊 神達數位4月掛牌上市

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
神達數位總經理張樂羣。記者林海／攝影
神達數位總經理張樂羣。記者林海／攝影

隨著人工智慧應用由雲端加速延伸至終端設備，邊緣運算（Edge AI）已成為引領產業升級的核心驅動力，神達數位將於4月下旬掛牌上市，展現其在「車用電子及車載資通訊」與「智慧聯網裝置」兩大成長引擎下的強勁實力。

神達數位總經理張樂羣表示，多年以來神數憑藉創新的DNA整合卓越的影像AI技術、雲端服務以及跨平台軟硬體整合三大核心能力，提供整合性的客製化服務，在市場需求持續攀升的趨勢下，公司成長動能明確，今年1~2月累計營收新台幣16.28億元，年增28.23%。

張樂羣指出，神數累積高門檻的認證實力與軟硬體開發經驗，能為客戶提供一站式整合服務。產品類型橫跨智慧移動、智慧車載資通訊及智慧物聯三大領域，從終端硬體、Edge AI Box，進一步延伸至車隊後台管理平台、行動裝置管理後台等雲端平台服務，為全球車隊、企業與工業客戶提供完整的軟硬體解決方案。目前應用場域已廣泛覆蓋至車用電子、車隊管理、工業Edge AI、智慧零售及智慧城市等範疇，展現出強大的跨域整合彈性。

張樂羣表示，在營運模式上，神數採取OBM（自有品牌）與ODM/JDM（代工與客製化）雙軌並進的靈活策略。在消費性市場，旗下品牌「Mio」已深耕車用電子產品多年，在主要市場擁有極高的市場滲透率；而在企業端，則鎖定產業客戶的專案需求提供高度客製化服務，在品牌與代工並行的架構，雙管齊下，不僅有助於分散單一客戶的集中度風險，更能進一步優化公司的整體獲利結構。

張樂羣指出，神數的全球布局極為完整，業務據點橫跨北美、歐洲、亞洲與澳洲，且營收來源多元化，降低了單一市場波動的風險，從2025年銷售結構來看，北美市場貢獻約35%營收，日本占比21%，其餘則分布於歐洲與台灣等地。神數擁有超過360人的強大研發團隊，技術能力涵蓋Intel與AMD的x86架構處理器開發，並能同時應對Windows、Android、Linux或RTOS等多元系統環境，透過不間斷的軟硬體整合創新，協助全球客戶接軌智慧移動新時代。

根據調研機構Grand View Research預估，2025年至2030年全球邊緣AI市場的年複合成長率（CAGR）高達21.7%，至2030年市場規模將達366億美元。張樂羣表示，神數在業務佈局上已展現顯著成效。在車隊資訊影像管理市場方面，公司已成功在美洲、澳洲、歐洲及日本市場持續拓展業務；而在智慧零售領域，POS產品在美國、歐洲及日本市場亦大有斬獲，成功跨入POS機大型連鎖及便利商店供應鏈。

隨著車聯網與智慧物聯等需求日益升溫，展望未來，張樂羣表示，神數在2026年可望憑藉AI影像技術、軟硬整合實力與全球通路布局，持續優化產品組合與營運效能，帶動市占率與營收規模持續增溫。

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