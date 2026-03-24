網路家庭子公司「二十一世紀金融科技株式會社」 將赴日申請掛牌

網路家庭集團（8044）24日召開董事會，通過子公司「二十一世紀金融科技株式會社」（21JP）擬至日本東京證交所（TSE）申請掛牌交易，主要因應海外金融科技業務發展需求，透過多元籌資管道充實營運資金、強化財務結構，並提升整體資本運作效率與國際競爭力。

網路家庭指出，本案對公司現有業務性質並無重大調整，對業務營運亦無重大影響。後續若順利推進，預期將對公司財務面具有正面效益，惟實際發行條件、釋股比例、發行價格及認購對象，仍須視上市地法規、主管機關審查、市場狀況及承銷安排而定。目前仍屬評估規劃階段，後續尚須提報股東會決議通過，實際送件時程與申請結果仍不確定。

網路家庭目前有兩家子公司耕耘日本市場，根據網路家庭先前公告去年財報，金融科技事業群（21st Fintech）去年營收達23.55億元，年增8.7%，貢獻營業利益4.02億元，年增7.3%，去年併購日本支付業者Payment for，結合集團支付閘道與電子錢包等資源深化跨國生態系。

另一家專營日本跨境電商服務的比比昂（Bibian）去年11月與日本Amazon Business進行API串接合作，導入更多元且具差異化的海外商品。並在去年12月29日宣布，與日本大型綜合商社伊藤忠商事締結資本與業務合作夥伴關係，結合比比昂在跨境電商與物流整合上的實務經驗，以及伊藤忠商事於日本及全球市場深厚的供應鏈與品牌資源，首波聚焦於台灣消費者需求高度集中的動漫與角色IP商品領域，為台灣市場打造更即時、透明且穩定的日貨購物體驗。