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揚秦法說會／麥味登4月迎千店里程碑 2026年業績再創新高鋒

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
揚秦總經理林麗玲指出，2026年揚秦將以多品牌展店策略，擴大市場布局，為營運挹注動能。記者黃淑惠／攝影
揚秦總經理林麗玲指出，2026年揚秦將以多品牌展店策略，擴大市場布局，為營運挹注動能。記者黃淑惠／攝影

揚秦國際（2755）於24日召開法人說明會，揚秦總經理林麗玲指出，營運主力「麥味登」即將在4月突破1,000店大關，聚焦四大核心領域強化布局，美國市場的開啟，持續以多品牌展店策略，擴大市場布局，成為挹注營營收、獲利成長的新動能。

揚秦總經理林麗玲指出，揚秦目前共有五個品牌，「麥味登」全台總店數995家，「炸雞大獅」海內外店數129家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數8家，「涮金鍋」店數8家，「檳城煎蕊」店數2家。2026年將是揚秦品牌再升級、效率再提升、獲利再突破的一年。

未來發展將聚焦四大核心領域，深化AI數據生態圈以提供個人化推薦、強化跨品牌協同優惠、加速國際化布局串聯，並持續建構永續品牌價值；隨著「麥味登」4月踏入千店里程碑的達成與美國市場的開啟，多品牌齊頭並進，揚秦營運規模可望再創高峰。

揚秦國際2025年受惠於旗下品牌「麥味登」營收強勁增長與數位轉型成效顯著，揚秦2025年全年營收、淨利及每股盈餘（EPS）均創下歷年新高，展現「三率三升」的穩健經營實力；去年全年合併營收達30.43億元，年增20.09％，全年稅後純益達2.35億元，年增33.47％，每股稅後純益為6.44元，營收、獲利同步改寫新高紀錄。

林麗玲進一步指出，揚秦營運主力「麥味登」即將在4月突破1,000店大關，推動多年的數位轉型成效也已實際反應在門市營運表現上，APP會員人數已突破135萬人，LINE會員數也已達164萬人，消費者透過APP、桌邊掃碼與外送平台等數位點餐服務的消費金額在門市總營收的占比也已趨近六成，會員經濟已然成形，未來將持續優化APP會員系統，實現線上線下整合，跨品牌會員經營。

為持續強化經營韌性與品牌競爭力，揚秦逐步從數位轉型邁向數智轉型，積極導入AI應用融入門市營運，目前已實際啟用智慧排班、補貨預測、備料計算及訂貨流程優化等AI應用，也透過AI Agent知識助手，讓督導與店長從過往仰賴經驗，轉為以數據驅動決策，落實銷售預測與精準行銷，不僅提升營運效率，也能讓門市新進人員更快掌握標準作業流程，為消費者提供更好更快的服務。

炸雞大獅今年將持續調整營運體質並挑戰國內百店的階段目標。在海外布局方面，美國維吉尼亞州首家門市，即將在六月開幕，而第二及第三家門市也已完成租約簽訂，預計在下半年陸續加入營運行列。林麗玲指出，炸雞大獅的國際發展側重於美國和東協國家，皆是採取區域加盟的方式，以國家或城市為單位，目前已簽約印尼、馬來西亞、新加坡及美國等4個國家，含括8個區域。海外總店數達40家，各區域展店多頭並進，加強鞏固市占，持續擴大品牌全球知名度。

主打溯源食材、原塊肉品與黃金雞湯鍋底為特色的火鍋品牌「涮金鍋」，持續展現高獲利能力、表現亮眼，已成為揚秦營收小金雞。林麗玲表示，直營品牌「涮金鍋」店數已達8家，去年度年成長率高達125%，是揚秦旗下成長幅度最大的品牌，營收占比明顯提升，也顯示涮金鍋正處於快速成長階段。今年度展店區域將走出桃園，向北延伸至新北區域，目前有兩家門市籌備中，分別座落在桃園市中壢區與八德區。

在展店目標方面，林麗玲表示，主力品牌「麥味登」目標120家，「炸雞大獅」全球展店目標25家。火鍋品牌「涮金鍋」目標6家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」與「檳城煎蕊」預計各展店2家。合計總展店目標數155家。透過旗下多品牌直營與加盟系統合力驅動下，將持續帶動揚秦營運成長。

營收 EPS 品牌

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