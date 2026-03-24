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長聖再生醫療 大進展

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

長聖（6712）、長佳智能及聖安生醫三公司昨（23）日舉行聯合法說會。長聖董事長劉銖淇表示，今年在再生醫療發展將有重大進展，異體CAR-T核心產品CAR001預計今年6月完成一期臨床試驗，若順利將在下半年啟動臨床二a試驗，積極啟動國際授權，預期很快會有好消息。

劉銖淇表示，長聖的CAR001目前一期臨床已進入Cohort 5最高劑量群組，顯示劑量遞增與安全性評估持續推進，若一期臨床順利完成，下半年可直接啟動臨床二a試驗，目標明年第2季完成27人收案。長聖CAR001將同時鎖定轉移性大腸直腸癌、惡性多形性膠質母細胞瘤、非小細胞肺癌與三陰性乳癌等四大實體腫瘤適應症。

長佳智能董事長陳明豐表示，長佳智能「放射治療器官自動勾勒系統」等多項醫療AI軟體，已在海內外陸續推廣，海外市場目前以東南亞最為積極，打入越南醫療體系，在馬來西亞等國家陸續推展。

在國內市場部分，長佳智能積極爭取政府「健康台灣深耕計畫」醫院合作案，這項計畫在手訂單逾2億元。長佳智能轉投資長聯科技的AI機器人「愛寶」，最快今年4月出貨， 隨著機器人訂單納入合併營收，今年長佳智能全年營收與去年相比將顯著成長。

聖安生醫董事長黃秋錦表示，目前三項全球領先核心技術平台，包括三特異性奈米抗體技術平台、外泌體藥物載體技術平台、及人類角膜緣細胞暨外泌體技術平台。三抗技術平台衍生的新藥SOA101進入臨床一／二a試驗，是全球第一個奈米三抗首例進入臨床試驗的產品。依照國際經驗推估，SOA101的早期授權約可達到5-10億美元（約新台幣150-300億元）規模。

聖安生醫另一項開發中藥品SOB100，是精準靶向癌細胞的外泌體治療技術平台發展，目前執行美國臨床試驗一期。聖安生醫目標今年第4季由興櫃轉上櫃，將在4月展開申請作業。

大腸直腸癌 董事長 臨床試驗

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