快訊

兩波東北季風影響略降溫有零星雨 下周二起鋒面雨炸3天

聽新聞
0:00 / 0:00

主權AI產業聯盟 打國際盃

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導
群聯執行長潘健成（左起）、昕力資訊董事長姚勝富、國泰金控科技長姚旭杰、台達電子資訊長暨資安長曾立峰簽署合作備忘錄。記者秦鈺翔／攝影
群聯執行長潘健成（左起）、昕力資訊董事長姚勝富、國泰金控科技長姚旭杰、台達電子資訊長暨資安長曾立峰簽署合作備忘錄。記者秦鈺翔／攝影

昕力資訊（7781）昨（23）日舉行「AISO主權AI產業聯盟」簽署儀式，攜手群聯電子集結12間國內知名軟硬體夥伴，與工研院展開策略合作，形成軟硬整合新勢力，將台灣產業競爭力帶向全世界。國泰金控與台達電子兩家重量級企業當場簽約加入，成為首批應用端測試客戶。

昕力資訊董事長姚勝富表示，AISO代表AI for Sovereign（主權AI），與國際標準「ISO」諧音，蘊含對AISO聯盟成為主權AI產業標準的期待。聯盟希望打造出結合台灣最好的硬體及最優秀軟體夥伴的平台，以低成本、高效率的方式將AI Solution推廣到百工百業

姚勝富指出，近年來主權AI的重要性被進一步凸顯，企業不可能將機密資料全部上傳至雲端，若把最重要的核心價值交給無法掌控的第三方，風險將隨之而來，也是今年國家及大型企業都關注主權AI的原因之一。

但企業應用導入AI並不容易，主要是地端資料的整合與系統之間的串接、資安問題，還有軟硬體的搭配與安裝。AISO聯盟透過群聯的Adaptive等技術，降低企業建置AI系統的成本，並找台灣優秀軟體夥伴加入，打造出一台「AI一體機」，將各行各業解決方案整合一起，快速交付給企業。例如宏碁集團旗下智聯服務將提供SI服務，安圖斯科技則供應AI伺服器及AI工作站為主。

台達電表示，參與AISO主權AI產業聯盟，成為應用端測試者，測試是否符合產業應用場景的需求，期待未來能透過「AISO Inside」模式實現100%自主管理。

工研院 台達電 百工百業

延伸閱讀

AISO主權AI產業聯盟成軍 主打整合式交付、加速企業AI導入

擷發科入列聯發科AI陣營 強攻跨國邊緣AI商機

從純軟體商轉型平台維運商 昕力資訊營收結構有望轉變

台智雲2.5億元增資到位 集結產業戰隊加速主權 AI 基建

相關新聞

立盈4月上櫃 攻特化品循環

興櫃環保股立盈（7820）搶攻半導體ESG轉型商機，預計4月下旬轉上櫃，暫定每股承銷價128元。受惠先進製程推進帶動廢棄物循環再利用，立盈憑藉技術服務與人造螢石銷售雙軌模式，切入特化品循環經濟市場，法人看好其成長動能。

台嘉碩獲無人機急單

頻率元件廠台嘉碩（3221）業務傳捷報，公司證實近期旗下持股超過八成的子公司太盟迎無人機相關零組件急單，正全力趕工出貨，將挹注母公司業績成長。

惠民衝標案 規模百億元

惠民實業（6971）本業與子公司營運同步回溫，今年整體轉盈動能強，標案規模上看百億元，動能優於去年。公司指出，隨去年部分虧損工程結案利空出盡，加上萬嘉環保、惠聯等子公司邁向損益兩平與獲利，本業營運重回成長軌道。

博晟雙引擎帶動獲利

博晟生醫（6733）董事長陳德禮昨（23）日表示，建立「感染重症產品+骨科再生產品」的雙引擎商業模式。感染症產品美諾幸（Menocik）穩定貢獻現金流，帶動營收成長；關節軟骨再生產品愛膝康（RevoCart）進入快速成長期，成為獲利重要動能；骨生長因子（OIF）持續臨床試驗與國際授權，具備長期爆發潛力。

長聖再生醫療 大進展

長聖（6712）、長佳智能及聖安生醫三公司昨（23）日舉行聯合法說會。長聖董事長劉銖淇表示，今年在再生醫療發展將有重大進展，異體CAR-T核心產品CAR001預計今年6月完成一期臨床試驗，若順利將在下半年啟動臨床二a試驗，積極啟動國際授權，預期很快會有好消息。

醣聯結盟日本化藥

醣聯（4168）昨（23）日宣布與日本製藥公司日本化藥株式會社簽署共同開發合約，日本化藥將在今、明兩年加入醣聯的「抗體藥物複合體候選藥物GNX201-ADC共同開發計畫」。代表醣聯在次世代癌症療法業務具備可輸出國際的關鍵技術與能量，日本化藥的合作費用也挹注營收。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。