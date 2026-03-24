醣聯（4168）昨（23）日宣布與日本製藥公司日本化藥株式會社簽署共同開發合約，日本化藥將在今、明兩年加入醣聯的「抗體藥物複合體候選藥物GNX201-ADC共同開發計畫」。代表醣聯在次世代癌症療法業務具備可輸出國際的關鍵技術與能量，日本化藥的合作費用也挹注營收。

2026-03-24 00:10