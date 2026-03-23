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茂生法說會／今年續朝一條龍垂直整合挺進 推動營收與獲利成長

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

茂生農經（1240）23日舉辦法人說明會，2026年持續朝著一條龍垂直整合挺進提升獲利。

茂經農生去年合併營收 27.4 億元，稅後純益 2.15 億元，每股盈餘（EPS）4.86 元，創下歷史新高。董事會並決議配發現金股利 3 元及股票股利 0.5 元。

近年來，茂生農經秉持「食的安心」理念，持續推動從飼料銷售、禽畜養殖環境管理到蛋品供應的完整產業鏈，展現一條龍垂直整合的經營成果。

子公司茂生食品深耕洗選蛋市場，產品已進入各大通路及連鎖餐飲體系，旗下「富翁牌」雞蛋廣受市場肯定。公司亦積極拓展團購市場，推出洗選蛋禮盒、蛋捲及鐵蛋滷蛋等多元產品，並透過公司網站電商平台直接服務消費者，提升品牌知名度。

同時，逐年擴大契作畜牧場以穩定蛋源，並持續開發多樣產品組合，推動蛋品異業合作與深加工應用，增加產品附加價值；在銷售通路方面，除深化 B2B 市場外，亦積極布局團購網購 B2C 及電商客群，帶動整體營收成長。

在畜產養殖方面，茂生農經持續發展有色雞與豬隻養殖業務，以滿足民生基本需求。公司表示，雞肉與豬肉屬於剛性消費品，需求穩定，並可確保於清明、端午等節慶期間供應無虞，對整體營運具正面助益。

展望 2026 年，公司將持續投入飼料設備更新、豬場整建及尋找蛋雞場，並升級養殖環境，以提升營運效率與食品安全水準。然而，2026 年 2 月底爆發的美以伊戰爭，推升國際油價及大宗原物料價格，對飼料與食品產業成本帶來壓力。公司已透過提前採購及深化垂直整合策略，有效降低衝擊，維持營運穩定。

此外，農業部於 115 年 2 月公告擴大洗選蛋政策，逹一定規模連鎖餐飲、早餐及烘焙業者使用洗選鮮蛋要有噴印日期來源，進一步提升食品安全並增強消費者信任，帶動洗選蛋的需求。提昇使用洗選雞蛋與市場覆蓋率，並強化產銷溯源制度，公司預期，此政策將為營運帶來正向動能，促進市場需求穩定成長。

茂經農生表示，雖然國際情勢仍具不確定性，產品售價可能適度反映成本變動，但公司仍有信心兼顧上下游需求與股東權益。未來，茂生農經將持續深化垂直整合布局，透過飼料、養殖、蛋品加工與通路的完整鏈結，提升整體營運綜效，穩步推動營收與獲利成長。

國際油價 現金股利 法人說明會

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