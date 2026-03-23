鈺祥25日登興櫃 首創再生濾網與 CaaS 訂閱 迎先進製程與 ESG 雙紅利

全球先進製程微污染防治（AMC）濾網龍頭廠鈺祥（7909），將於25日登錄興櫃交易。隨著全球晶圓代工大廠積極擴充2奈米以下先進製程，鈺祥憑藉其獨步全球的「再生型化學濾網」與「潔淨空氣訂閱制（CaaS）」商業模式，不僅成為全球客戶不可或缺的良率守護者，更建立起極高的產業護城河與長期穩定的現金流，成為純粹受惠於先進製程擴展的指標性企業。

鈺祥董事長暨總經理莊士杰表示，摩爾定律並未終結，它在先進製程過濾技術中延續。」隨著半導體製程微縮至 5 奈米、3 奈米甚至 2 奈米，氣態分子污染物（AMC）對良率的影響極為關鍵，過濾精準度要求已達兆分之一（PPT）等級。鈺祥提出「濾網摩爾定律（The Filter Moore's Law）」，指出製程每推進一個世代，AMC 濾網的需求量即呈現翻倍成長。作為先進製程 AMC 濾網的主要供應商，鈺祥目前已服務超過 30 座晶圓廠，並將同步跟隨客戶腳步，支援全球超過17座新建的先進製程廠區（涵蓋台灣新竹、台中、台南、高雄及美國亞利桑那州）。

面對全球淨零碳排趨勢，鈺祥領先業界推出具備循環經濟價值的「再生型化學濾網」，且已獲國際認證為全球首批碳中和化學濾網。透過獨家物理再生技術，其濾網可重複使用高達 10 次以上，協助晶圓廠大幅減少 95% 的廢棄物及 85% 的範疇三（Scope 3）溫室氣體排放。

此外，鈺祥成功將商業模式從傳統的「耗材買斷」轉型為「潔淨空氣訂閱制（CaaS）」租賃服務。此模式不僅為客戶降低 40% 的庫存持有成本並實現零庫存交付，更為鈺祥創造了可持續的財務價值。透過材料攤提與重複使用，單一廠區的濾網安裝將轉化為長達 20 年的經常性收入（Recurring Revenue），創造高達 15 倍的客戶終身價值（LTV）。

走過2025轉型陣痛，鈺祥去年營收 16.71 億元，稅後淨利 1.86 億元，每股盈餘 2.65 元。針對去年營收與獲利的短期波動，經營團隊表示，此為客戶大幅將預算轉向再生濾網所產生的「過渡期」。隨著鈺祥在台南的柳工廠、柳營廠等再生產能全面啟動，以及產品驗證完成，預期自 2026 年起，隨著再生濾網產品放量，營運將迎來強勁的成長力度與利潤擴張。

鈺祥透過構建「世界級治理架構」深耕先進製程半導體供應鏈的核心競爭力，董事會匯聚總統府資政沈榮津、前台積電（2330）資深副總經理左大川以及 SEMI 台灣區總裁曹世綸等產業領袖。鈺祥堅實的股東結構包括持股比例逾 80% 的創始團隊，更獲得全球晶圓代工龍頭長期股東 - 新加坡主權基金（GIC）等國際重量級國際投資機構的支持。