立盈擬4月下旬上櫃、承銷價128元 受惠半導體先進製程服務占比逾8成

立盈（7820）搶攻半導體ESG轉型商機，將於24日舉辦上櫃前業績發表會，預計4月下旬掛牌上櫃，暫定每股承銷價128元。受惠先進製程推進帶動廢棄物循環再利用需求，立盈憑藉技術服務與人造螢石銷售雙軌模式，切入特化品循環經濟市場，營運動能備受關注。

法人表示，立盈今年首季營運維持成長態勢，今年累計前二月營收6,423.1萬元，年增62.15%。隨著中科新產能陸續開出，放量效應顯著，加上毛利較高的技術服務營收占比已突破8成，隨2奈米等先進製程廢棄物處理需求呈指數型擴張，獲利體質有望持續優化。

目前，立盈已與國內晶圓代工龍頭及多家一線半導體廠建立長期合作，並進駐中科零廢中心與南科創生中心，複製產線經驗擴充產能布局。

隨AI應用帶動擴產，立盈營運規模穩步成長，公司表示，營收自2023年1.73億元躍升至2025年2.98億元。其中，毛利較高的技術服務營收占比已突破8成，獲利體質持續優化。

根據工研院研究，台灣半導體廢棄物年複合成長率達13.24%，隨3奈米、2奈米等先進製程量產，廢棄物量呈指數型擴張，其中2奈米廢棄物量約為28奈米的13倍，顯示廢氫氟酸處理需求空間龐大。

立盈不僅解決半導體廠汙泥處理壓力，其生產的人造螢石具備低雜質與客製化優勢，可協助鋼鐵業降低採購成本與製程風險。此外，再生製程每公噸碳排僅約247公斤，具備減碳效益。

法人分析，隨2奈米量產在即，加上立盈規劃朝酸級螢石與高純度氫氟酸再利用邁進，在產能擴充與客戶黏著度提升雙引擎帶動下，有望持續受惠半導體供應鏈ESG轉型浪潮。