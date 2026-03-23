快訊

紐約拉瓜迪亞機場客機撞消防車重大事故！機上共76人 傳正副機師身亡

獨／曾捲陳水扁3億美金爭議 藍白合金主余金寶涉詐外商10億遭搜索約談

德黑蘭突大停電傳爆炸！伊朗革命衛隊報復清單驚見這國核電廠

聽新聞
0:00 / 0:00

鈺祥3月25日每股602元登興櫃 今年營收估增2位數

中央社／ 台北23日電
鈺祥企業23日舉行媒體交流會，董事長莊士杰（圖）表示，再生型濾網新產品預計4月量產，可望推升今年營收成長2位數水準。中央社
鈺祥企業23日舉行媒體交流會，董事長莊士杰（圖）表示，再生型濾網新產品預計4月量產，可望推升今年營收成長2位數水準。中央社

微污染防治（AMC）濾網廠鈺祥企業將於3月25日，以每股602元認購價登錄興櫃交易。董事長莊士杰今天表示，再生型濾網新產品預計4月量產，可望推升今年營收成長2位數水準。

鈺祥今天下午舉行媒體交流會，莊士杰說，鈺祥成立於1987年6月，從代理商起家，目前為先進製程化學濾網供應商。經過數年努力後，再生型濾網產品通過客戶認證，預計4月出貨。

鈺祥2025年因再生型濾網新產品認證時間延遲影響，營收滑落至新台幣16.62億元，減少13.5%；毛利率43.71%，下滑9.33個百分點；稅後淨利1.86億元，年減68.45%，每股純益1.29元。

莊士杰表示，隨著客戶製程技術不斷推進，帶動微污染防治需求增加，鈺祥營運可望受惠，加上再生型濾網新產品出貨挹注，2026年營運可望恢復成長軌跡，營收應可成長2位數水準；其中，再生型新產品比重有機會達到25%。

莊士杰指出，因應客戶強勁需求，鈺祥目前產能已規劃至2030年，在善化有1座一次性濾網產品廠，柳營有2座再生型濾網產品廠。

營收

延伸閱讀

全新今年拚雙位數成長 光電子營收占比近3成

「龍蝦」概念股當紅炸子 穩懋、廣達等後市可期

全新光通訊爆單 搭上輝達商機 全年營收將高成長

背光模組三雄 攻新事業

相關新聞

鈺祥3月25日每股602元登興櫃 今年營收估增2位數

微污染防治（AMC）濾網廠鈺祥企業將於3月25日，以每股602元認購價登錄興櫃交易。董事長莊士杰今天表示，再生型濾網新產...

群聯私募 將引進大咖

AI熱潮催動存儲需求大增，全球儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市況火熱，國際大廠結盟、攜手開發新世代存儲技術熱潮大開，後續可望邁入資本合作階段，台灣NAND控制晶片巨頭群聯（8299）董事會拍板辦理上限1.8萬張私募案，可望吸引國際大咖參與，引發市場關注。

算力大漲價 博弘沾光

AI算力需求爆發，北美雲端大咖陸續宣布算力大漲價，有「龍蝦」之稱的開源框架OpenClaw問世後，陸系雲端服務供應商（CSP）也跟進發動算力漲價浪潮。國內業者指出，這將有利解決方案供應商，能夠透過獨家know how取得價格優勢。

櫃買聚焦 AI 三領域

隨AI應用邁入全面爆發期，如何結合科技實力與資本市場動能，成為台灣產業轉型的核心議題。由櫃買中心、ESG世界公民數位治理基金會共同主辦「AI for Good 、AI for Health、AI for Smart City」論壇，20日在南港展覽館2館隆重舉行。

普萊德今年獲利拚創高

網通品牌普萊德（6263）董事長陳清港表示，面對地緣政治、關稅風險挑戰，關鍵零組件漲價已反映在售價成本上，期待今年營運持續成長。「櫃買市場業績發表會」近期熱鬧登場，普萊德20日參與「AI智慧物聯網」主題場次，陳清港釋出公司最新營運展望。

資安金融科技 今秀業績

配合上櫃公司2025年度財報公告，櫃買中心已推出二場特色產業主題「櫃買市場業績發表會」，獲得投資人熱烈迴響，本周起接力登場「資安與金融科技」、「櫃買新星」等主題櫃買市場業績發表會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。