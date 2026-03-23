鈺祥3月25日每股602元登興櫃 今年營收估增2位數

微污染防治（AMC）濾網廠鈺祥企業將於3月25日，以每股602元認購價登錄興櫃交易。董事長莊士杰今天表示，再生型濾網新產品預計4月量產，可望推升今年營收成長2位數水準。

鈺祥今天下午舉行媒體交流會，莊士杰說，鈺祥成立於1987年6月，從代理商起家，目前為先進製程化學濾網供應商。經過數年努力後，再生型濾網產品通過客戶認證，預計4月出貨。

鈺祥2025年因再生型濾網新產品認證時間延遲影響，營收滑落至新台幣16.62億元，減少13.5%；毛利率43.71%，下滑9.33個百分點；稅後淨利1.86億元，年減68.45%，每股純益1.29元。

莊士杰表示，隨著客戶製程技術不斷推進，帶動微污染防治需求增加，鈺祥營運可望受惠，加上再生型濾網新產品出貨挹注，2026年營運可望恢復成長軌跡，營收應可成長2位數水準；其中，再生型新產品比重有機會達到25%。

莊士杰指出，因應客戶強勁需求，鈺祥目前產能已規劃至2030年，在善化有1座一次性濾網產品廠，柳營有2座再生型濾網產品廠。