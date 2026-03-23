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資安金融科技 今秀業績
配合上櫃公司2025年度財報公告，櫃買中心已推出二場特色產業主題「櫃買市場業績發表會」，獲得投資人熱烈迴響，本周起接力登場「資安與金融科技」、「櫃買新星」等主題櫃買市場業績發表會。
櫃買中心表示，隨AI驅動企業快速轉型，AI系統在雲端讀取和處理巨量資料，再加上美伊戰爭引發市場波動，帶動資安防護及期貨避險需求增加，特別於今（23）日推出「資安與金融科技」主題，邀請提供資安監控及防護服務廠商安碁資訊（6690）、資訊軟體整合服務商倍力，及首家上櫃期貨商元大期團隊與會。
另因臺灣受惠AI熱潮及完整的半導體產業鏈，近年IPO市場表現卓越，25日安排「櫃買新星」主題，包含高效能功率元件IC設計製造商博盛半導體、機能性服裝面料設計與製造商竣邦-KY，及直流馬達吊扇製造商昶瑞機電到場說明其公司所處產業與競爭優勢。
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