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創櫃板 Plus 挺潛力新創

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

國發會為落實台灣成為智慧科技島，統籌規劃「AI新十大建設」推動方案。同時，為厚植台灣創新能量並帶動全台創業風潮，國發會與創投公會於2025年啟動國家級創業支持行動「創業綻放—創業大聯盟競賽」，將針對「六都」與「非六都」均衡選拔出100組潛力新創。

2026年初除針對入選團隊舉辦交流茶敘，2月25日起已於台北、台中及台南等地舉辦Bootcamp業師輔導系列活動，積極建構從種子期到擴張期都能獲得實質支持的創業生態系。

櫃買中心主任秘書林婉蓉指出，「創櫃板Plus」設計初衷在於協助新創企業「減輕負擔、增加籌碼」，整合專業資源的「輔導大聯盟」，讓新創品牌有機會跳級被世界看見。創櫃板也為國發會及國發基金所推薦的團隊，推出團隊現階段最需要的主題課程，包括股權規劃、財務架構、公司價值估算、公司治理等，提供新創團隊最強力的支援後盾。

大聯盟 新創企業 創櫃板

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