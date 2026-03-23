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普萊德今年獲利拚創高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
普萊德董事長陳清港。記者陳正興／攝影
普萊德董事長陳清港。記者陳正興／攝影

網通品牌普萊德（6263）董事長陳清港表示，面對地緣政治、關稅風險挑戰，關鍵零組件漲價已反映在售價成本上，期待今年營運持續成長。「櫃買市場業績發表會」近期熱鬧登場，普萊德20日參與「AI智慧物聯網」主題場次，陳清港釋出公司最新營運展望。

過往普萊德營收年增率均達一成以上，2025年雖受到匯率等影響，營收增幅不如往年，但仍創新高，全年每股純益8.32元，為歷史次高。法人估，普萊德今年營運成長幅度可望回到過去水準，營收、獲利有機會再創新高。

普萊德過去盈餘分配率高達九成，談到去年度盈餘分配方向。陳清港表示，帳上現金充裕，無重大投資，提請董事會通過盈餘分配，應會與往年相當。

普萊德以PLANET品牌行銷全球160餘國，是世界級專業網通品牌之一，專注研發創新網路通訊傳輸技術和設備，加速企業網路及AI智慧物聯網、智慧工廠、智慧城市、智慧網路建設、高效連接智慧交通等網路基礎建設與應用。

陳清港指出，未來產品研發主軸鎖定提升量子安全防護，AI視覺分析智慧監控，並推行雲端管理平台訂閱服務，開發AIoT協議產品，打造10G、25G、100G等多功能網路交換器，迎接AI高速網路建設需求，同時關注衛星等次世代通訊技術。

陳清港強調，營運策略將聚焦AI、低軌衛星、邊緣運算、資安技術與應用，持續提升產品附加價值，並深化通路合作多元市場佈局，並強化永續供應鏈韌性，擴大減碳合作。

展望未來，陳清港認為，普萊德品牌專業及EGS品牌形象認同度高，是營運成長的機會；地緣政治、貿易政策變動增加市場不確定性，以及國際關稅議題未定則是挑戰。

普萊德 每股純益 地緣政治

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今年每股純益估2.1元

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