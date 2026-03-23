櫃買聚焦 AI 三領域

隨AI應用邁入全面爆發期，如何結合科技實力與資本市場動能，成為台灣產業轉型的核心議題。由櫃買中心、ESG世界公民數位治理基金會共同主辦「AI for Good 、AI for Health、AI for Smart City」論壇，20日在南港展覽館2館隆重舉行。

本次論壇聚焦「AI智慧城市」、「AI大健康產業」及「AI新創與資本市場發展」三大領域，吸引產官學研界重量級嘉賓齊聚，探討AI如何在倫理、治理與永續價值基礎上，創造社會長遠影響。

櫃買中心主任秘書林婉蓉指出，2026年是AI技術深入各行各業的關鍵時刻，健全的治理體系是新興科技穩健發展的基石。櫃買中心長期擔任創新企業對接資本市場的橋樑，透過「創櫃、興櫃、上櫃」多層次市場體系，陪伴AI企業在不同成長階段獲得必要的資金支持與社會信任。

當企業能透過資本市場獲得資源，並將其投入符合ESG與「AI for Good」精神的研發時，便能形成產業進步的「正向循環」。

ESG世界公民數位治理基金會董事長陳春山表示，AI的價值不應僅止於技術的突破，更應落實於「科技向善」的治理。透過產學研跨域合作，將推動AI共好理念落實於政策與產業實踐，並協助AI新創在具備永續價值的基礎上穩健成長。希望透過跨界對話，能加速AI應用從概念走向實際執行，為台灣AI產業的下一個黃金十年打下堅實基礎。

櫃買中心新創發展部代表於論壇中詳細剖析了「創櫃板Plus」新制的優勢，透過「強化誘因、簡化程序、多元推廣、分級輔導」四大策略，提供中小企業更便捷的申請流程、更多元的創新評估、更豐富的輔導課程及更吸睛的媒合活動，協助企業募資、擴展市場，讓企業能提早進入資本市場。

此外，櫃買中心更聯手台灣智慧雲端服務公司及資誠會計師事務所，啟動AI專屬啟航計畫，提供AI新創所需的「算力、技術、資金、市場」全方位支持。