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算力大漲價 博弘沾光

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導

AI算力需求爆發，北美雲端大咖陸續宣布算力大漲價，有「龍蝦」之稱的開源框架OpenClaw問世後，陸系雲端服務供應商（CSP）也跟進發動算力漲價浪潮。國內業者指出，這將有利解決方案供應商，能夠透過獨家know how取得價格優勢。

博弘（6997）雲端資安暨維運服務處處長余俊宏指出，AI應用已成為企業剛需，終端用戶確實難以完全迴避漲價趨勢。不過，透過雲端AI服務封裝的產品或解決方案，漲幅通常會比底層算力的調整幅度低得多，因為解決方案供應商會透過不同產品的排列組合進行架構優化來吸收部分成本，在取得價格優勢的情況下，有望搶下更多訂單。

現階段業界更關注的是「精準使用」的能力。透過提示詞工程（Prompt Engineering）與前置資料梳理，能有效提升模型輸出的準確率，同時降低Token（符元）消耗，這才是控制AI使用成本的核心手段。對企業來說，與其被動接受漲價，不如主動優化使用效率，才是長期可持續的策略。

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