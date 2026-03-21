邑錡2026年毛利率衝38%

高端疫苗（6547）3月17日宣布，公司自主研發的「恩穩健」（Envacgen）腸病毒71型疫苗，取得越南主管機關核發的新藥上市許可證。高端疫苗20日拉出第三根漲停板，衝至49.6元，成交量2,700多張，但漲停排隊買單超過3萬張。

2026-03-20 12:50