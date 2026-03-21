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邑錡2026年毛利率衝38%
縮時攝影機大廠邑錡（7402）董事長陳世哲昨（20）日表示，今年旗下自有品牌旗艦新機BCC5000成功拓展市場，看好OBM業務將翻倍增長，軍工業務陸續接獲美國、波蘭訂單，全年營收看增六成，毛利率持續向上。法人預期今年毛利率上看38%，為十年來最佳。
邑錡昨天不評論法人預估的財務數字。邑錡為軍工類股之一，與雷虎合作開發無人機載具與三光相機。陳世哲表示，去年軍工相關標案遞延，相關營收貢獻不如預期，隨著接獲美國、波蘭訂單，加上FPV無人機相機模組出貨量放大，今年軍工業務有望對營收挹注顯著動能。
邑錡旗下三光相機、雲台及數位星光夜視鏡持續跟進國防部採購專案，積極開發適用於其他載體的數位星光模組，推動軍工相機量產出貨。
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