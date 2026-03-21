青雲2月 EPS 11.59元 上詮-0.75元

青雲（5386）昨（20）日因股價波動，按規定公布財務數。2月淨利為4.18億元，年增4,009%，單月每股純益11.59元，連續上漲五個交易日，昨日股價打入跌停，終場收397元，下跌44元。

青雲是記憶體大廠美光及旗下品牌Crucial的記憶體（DRAM）與固態硬碟（SSD）代理商。高階記憶體產品銷售占營收比重超過七成，其他為板卡、伺服器與其他周邊產品。青雲2月營收28.92億元，年增1,025.3%；稅前淨利5.23億元，年增4,007.4%。反映記憶體漲價潮帶來獲利的正面助力。

【記者蘇嘉維／台北報導】光通訊廠上詮（3363）昨（20）日按規定公告2月自結財報，單月歸屬母公司淨損8,100萬元，每股淨損0.75元，虧損幅度較去年同期擴大。法人指出，上詮產品線仍在耕耘階段，預期最快下半年逐步發揮布局成果。

上詮公告2月自結財報，單月合併營收為1.28億元、年增28％，稅前淨損1.01億元。上詮掌握美系客戶訂單，且打入台積電CPO生態系當中，未來主要以FAU產品為主要成長動能。上詮先前表示，擴產進度在今年第2季開始搬遷設備，下半年開始交付客戶1.6T、3.2T的試產樣品。