神準2026年上半年審慎保守

神準（3558）昨（20）日參加櫃買中心業績發表會。總經理林伯彰表示，AI基礎架構整合產品組合，是未來二到三年成長重點，對印度電信客戶訂單高度期待，日本市場可望見成效，全年營運表現要看記憶體供貨狀況，是最大挑戰，對上半年營運審慎保守看待。

記憶體漲價、缺貨狀況影響神準去年第4季出貨及營運表現，單季毛利率降至14.4%，每股純益0.33元，年減八成，2025年營收150.4億元，年增25.5%，歸屬母公司淨利3.07億元，年增27.8%，每股純益5.2元。

林伯彰表示，近期與客戶協商記憶體成本轉嫁，希望2027年中到下半年可以緩解，客戶也因記憶體缺貨，導致今年拉貨有趨緩表現。

神準轉型為AI基礎架構整合，透過AI產品組合、全球製造布局（台灣、越南、印度）與市場拓展三大策略主軸，提升產品附加價值、擴大市場機會並改善營收與毛利結構。

神準AI基礎架構產品組合包含AI邊緣伺服器、AI攝影機及AIoT應用、X86開放式架構平台、400G／800G乙太網路交換器以及高效率電源模組，鎖定企業對於AI伺服器需求，是成為未來二到三年重要成長動能，今年交換器出貨以400G為主。

2025年神準有線網路占24%，無線網路占29%，網路運算設備占24%，伺服器與邊緣運算占3%。林伯彰表示，雖然伺服器占比仍低，但年增率達4,129%，是未來成長關鍵。

目前神準主要出貨美國市場，去年占比85%，年增33%，歐洲占5%，亞洲、印度各占4%，印度去年衰退44%，林伯彰表示，對印度市場抱持相當信心，今年新接標案的RMDU等產品可望自第2季開始出貨。

目前神準生產基地涵蓋華亞一廠、華亞二廠、桃園廠，越南河內自有廠房去年底量產，印度清奈有代工廠夥伴。印度及越南生產基地布局以就地製造降低成本，未來視產品組合及客戶需求調配產能。