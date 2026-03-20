合騏公司辦理股票面額變更 每股10元變更為2.5元
櫃買中心公告，合騏（8937）股票面額將由每股10元變更為2.5元，並進行股票換發作業，新股票於2026年4月13日開始櫃檯買賣，櫃買中心特別提醒投資人，新股票上櫃買賣日參考價將按比例調整為舊股票最後交易日（2026年3月31日）收盤價的四分之一，合騏公司股票簡稱將更改為「合騏*」。
櫃買中心指出，採彈性面額股票公司的每股盈餘、每股淨值及每股股利等，與其他每股面額10元的公司可能無法直接比較，建議投資人參考公開資訊觀測站公布的財務比率分析等資料，包含股價淨值比、股東權益報酬率、股利殖利率及本益比等，並且綜合考量各公司所屬產業前景、營運概況及股本規模等多方資訊，以增加對投資標的實際營運狀況的了解，保障自身權益。投資人可於櫃買中心網站（網址：https://www.tpex.org.tw /上櫃/上櫃公司資訊/採彈性面額之上(興)櫃公司資訊）相關資訊。
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