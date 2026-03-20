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漲停排隊買單破3萬張！高端腸病毒疫苗打入越南 股價飆第三根漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
高端疫苗。中央社
高端疫苗。中央社

高端疫苗（6547）3月17日宣布，公司自主研發的「恩穩健」（Envacgen）腸病毒71型疫苗，取得越南主管機關核發的新藥上市許可證。高端疫苗20日拉出第三根漲停板，衝至49.6元，成交量2,700多張，但漲停排隊買單超過3萬張。

高端疫苗腸病毒71型疫苗取得越南核發的新藥上市許可證，創下台灣疫苗研發成功，並進軍海外國際市場的首例。高端疫苗的腸病毒71型疫苗也在新加坡申請藥證中，接下來包括印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓等也將陸續送件。

高端疫苗總經理李思賢先前表示，2026年將是高端疫苗「飛黃騰達的一年」，除了取得越南腸病毒藥證，高端疫苗也已啟動新的疫苗開發計畫，已投入克沙奇腸病毒疫苗的開發。

高端疫苗指出，根據恩穩健腸病毒疫苗在台灣與越南兩地執行的跨國第三期臨床試驗數據顯示，對抗腸病毒71型的實證疫苗保護力（Vaccine Efficacy）達100%，且在長達五年的追蹤數據亦證實，完整接種後的抗體濃度可維持至少五年以上，相關成果也已刊登於《Vaccines》。

高端疫苗表示，恩穩健腸病毒疫苗自2023年8月於台灣上市以來，迄今在台灣腸病毒自費疫苗市場中，始終維持95%以上的市占率，是國內兒科自費疫苗最暢銷的領導產品。

李思賢表示，高端疫苗目前正啟動7.5億元可轉換公司債籌資計畫，轉換價約37元，掛牌後設有三個月閉鎖期，預計6月中旬後可轉換。

高端疫苗今再度跳空漲停，衝至49.6元，連鎖三根漲停，成交量放大至2,770張。

菲律賓 新加坡 高端疫苗 漲停

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