東捷2月 EPS 0.12元 搶設備商機

臺灣證券交易所公告，公勝保經（6028）採競價拍賣方式辦理承銷，於昨（19）日順利完成，得標加權平均價格86.22元。值得注意的是，最高得標價格高達1,192元，比起公勝保經昨日興櫃均價104.63元高出逾11倍，市場人士認為，不排除是「胖手指」電腦或手機下單按錯，同日也有「興櫃股后」倍利科參與競拍。

2026-03-20 00:18