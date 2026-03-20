快訊

央行鬆綁 第2戶貸款成數升至6成 將可減輕換屋族自備款壓力

國1南向大林路段拖板車火燒車一度全線封閉 2大貨車追撞也釀嚴重回堵

東北風影響1地恐大雨 吳德榮：周日轉晴暖如夏 全台熱飆30度高溫

聽新聞
0:00 / 0:00

安勤2026年營運拚創高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦大廠安勤（3479）昨（19）日舉行法說會。安勤總經理張嘉哲表示，醫療、工業、零售及其他類業務今年全年皆會成長，歐洲高階心導管伺服器訂單動能表現超乎預期；預期今年3月開始營收反彈，全年營收成長幅度有望優於去年，挑戰新高紀錄，毛利率可望回升至25%至26%區間，帶動獲利同步向上。

安勤2025年營收84.81億元，年增11.5%；毛利率25.78%，年減0.19個百分點；營益率8.35%，年減0.95個百分點；稅後純益4.68億元，年減5.8%。受到記憶體缺貨漲價，以及業外收益下滑影響，每股純益6.08元。

以應用別營收比重來看，醫療占比27%，近年穩定增長，醫療業務去年年增兩成後，預計今年也有機會維持相同動能；零售占比18%，預計今年增長幅度優於去年；工業比重10%，今年預計小幅成長；博弈19%，今年持平；至於其他類比重26%，包含網通、交通、軍工等，預計今年也有雙位數成長幅度。

安勤董事長劉琍綺表示，目前在手專案數量接近100個，首季訂單出貨比約1.4，需求動能持續增溫。雖然今年整體產業面臨記憶體、CPU及PCB等零組件缺貨漲價問題，也已啟動相關因應措施。

張嘉哲表示，對醫療伺服器未來出貨相當樂觀，今年第1季已出貨近2,000台，後續在手還有5,000多台，估第2季開始相關貢獻將明顯擴大，今年相關訂單實際出貨量將超過先前預估。

在新應用方面，電信伺服器與母公司仁寶集團合作，半導體設備相關業務則已送樣。在軍工領域，安勤與美國Tier 1及SI廠商合作，有部分案子將於下半年量產，目前在手專案約達20個。

營收 伺服器 張嘉哲

延伸閱讀

長興法說會／半導體封裝材料出貨估逐季升溫 小金雞長廣助力營運

裕慶法說會／宣布啟動門鎖、板金雙成長引擎 今年營運爆發可期

威強電打入記憶體鏈

兆聯實業產能拚增三成

相關新聞

閎康矽光子業務爆發 有望三年翻倍成長

檢測大廠閎康（3587）董事長謝詠芬昨（19）日表示，跨國布局效益持續擴大，今年美、日市場成長動能相當強勁，均可望擴大貢獻營收;此外，矽光子三大國際客戶近年穩健發展，預期閎康2024年至2026年矽光子業績將翻倍成長。

公勝保經競拍 最高1,192元

臺灣證券交易所公告，公勝保經（6028）採競價拍賣方式辦理承銷，於昨（19）日順利完成，得標加權平均價格86.22元。值得注意的是，最高得標價格高達1,192元，比起公勝保經昨日興櫃均價104.63元高出逾11倍，市場人士認為，不排除是「胖手指」電腦或手機下單按錯，同日也有「興櫃股后」倍利科參與競拍。

東捷2月 EPS 0.12元 搶設備商機

東捷（8064）近期股價波動，昨（19）日依規定公告財務數字，2月合併營收2.25億元，年增29%，稅後純益1,800萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益0.12元，也較去年同期虧損轉盈。

安勤2026年營運拚創高

工業電腦大廠安勤（3479）昨（19）日舉行法說會。安勤總經理張嘉哲表示，醫療、工業、零售及其他類業務今年全年皆會成長，歐洲高階心導管伺服器訂單動能表現超乎預期；預期今年3月開始營收反彈，全年營收成長幅度有望優於去年，挑戰新高紀錄，毛利率可望回升至25%至26%區間，帶動獲利同步向上。

磐儀攜夥伴 衝刺邊緣 AI

工業電腦廠磐儀（3594）昨（19）日宣布攜手機器視覺軟硬體製造商Basler AG，雙方合作工業視覺邊緣運算AI解決方案，主攻智慧製造、實驗室數位資訊智慧化兩大應用場景。磐儀看好子公司磐旭智能強勢成長，加上磐儀自身業務有機成長，今年營收有望雙位數增長。

台嘉碩強攻衛星業務

頻率元件廠台嘉碩（3221）昨（19）日召開線上法說會，公司表示，從目前客戶的反饋來看，今、明年在低軌、中軌衛星相關產品出貨量有望大幅成長，加上光通訊相關應用同步看旺，預期2026年營運將優於去年，展望樂觀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。