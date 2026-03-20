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瓦城出擊 搶美國地盤

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
瓦城19日宣布美國首店正式試營運。瓦城／提供
瓦城19日宣布美國首店正式試營運。瓦城／提供

台灣餐飲集團加速搶進美國市場，2026年掀起新一波「攻美潮」。瓦城（2729）昨（19）日宣布美國首店正式試營運，並同步預告第2季將再導入兩個品牌進駐美國，成為市場關注焦點。

在國內餐飲市場競爭升溫之際，包括瓦城、六角、美食-KY與八方雲集等四大餐飲集團同步加碼美國布局，從多品牌測試到跨州展店全面展開，積極搶攻海外成長動能。

瓦城此次插旗美國，被視為集團邁向國際化的重要里程碑。美國首店以全新品牌「Very Thai by 瓦城」進軍洛杉磯，進駐鄰近比佛利山莊的指標商場Westfield Century City，鎖定高端消費族群。董事長徐承義表示，該店以美國首間旗艦店之姿亮相，象徵品牌正式跨出亞洲，為集團全球布局揭開序幕。

「Very Thai by 瓦城」餐廳空間約150坪，設有131個座位及包廂區，並導入酒吧設計，平均客單價約50美元，定位中價位餐廳。徐承義表示，隨著首店試營運啟動，瓦城預計今年第2季將再推出「BO BO THAI」與「SHANN SHANN RICE BAR」兩個品牌進駐美國，採多品牌策略切入不同餐飲場景，待洛杉磯營運模式成熟後，再逐步拓展據點。

除了瓦城，六角集團亦採多品牌策略齊攻美國市場。一方面持續推進茶飲品牌日出茶太（Chatime）展店，目前全美已有16家門市、另有七家裝修中，全年展店目標上看十家以上；另一方面，透過「春上布丁蛋糕」切入烘焙市場，預計第3季開出美國首店，並與大型亞裔連鎖超市大華超市合作，已敲定三個據點。此外，旗下王座國際在加州已有三家段純貞牛肉麵，未來也將推動加盟拓展，擴大品牌滲透率。

美食-KY（85度C）則已在北美市場深耕多年，版圖持續擴大，去年陸續進軍紐約、紐澤西、伊利諾州、堪薩斯州與路易斯安那州等新市場，並拓展至奧克拉荷馬市等美國南方城市，即便在亞裔人口占比偏低的區域，開幕後仍吸引大量人潮，顯示品牌具備跨族群吸引力。目前已進駐14個州，門市數穩健成長，2026年店數有望突破100店里程碑。

八方雲集在美國市場則採加州、德州、亞利桑那州三軌並進，預計在2026年美國總店數將會超過20家，進展明確的德州就有六家門市準備進入簽約階段，美國市場營運效益已然成為集團重要的黃金指標。

市場 品牌 洛杉磯

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