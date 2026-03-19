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興櫃飆股昕力資揭「主權AI」戰略 鎖定「軟硬整合」新動能

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
昕力資訊董事長姚勝富。記者吳康瑋／攝影
昕力資訊董事長姚勝富。記者吳康瑋／攝影

興櫃飆股昕力資*（7781）近期股價飆漲，19日再勁揚26.54％收在33.95元成市場焦點。公司於法說會上發表中長期經營戰略，宣布將以「主權AI（Sovereign AI）」為核心，結合台灣硬體優勢與自主研發軟體實力，推動「AISO（AI for Sovereignty）」軟硬一體機解決方案，力拚成為2026年第二大營收成長引擎。

昕力資訊在法說會中指出，公司已成功從傳統勞力密集的專案服務模式，轉向高毛利的年度經常性營收（ARR）模式。2025年自有產品與持續性營收占比已達58％。憑藉金融級的資安底蘊，昕力資*在台灣本國銀行的滲透率已高達70％，展現其在高度監管產業的市場統治力。

董事長姚勝富強調，「100％MIT自有產品」與「堅持自主研發」的競爭優勢。目前公司擁有多項關鍵技術發明專利，包含三大領域：一、AI領域。多工處理人工智慧機器人系統。二、資安與效能：防駭技術、資料庫高效搜尋、電腦工作效能最佳化等。三、軟體工廠（Realixm）：透過標準化製程，可縮短30％產品上市速度，並降低40％研發成本。

面對全球對於數據主權（Data Sovereignty）的重視，昕力推出AISO（AI for Sovereignty）平台。該平台整合了記憶體大廠群聯電子的aiDAPTIV技術革命，能將硬體建置成本壓縮50％以上，讓企業在工作站等級的硬體即可微調70B大型語言模型。

昕力資訊表示，2026年是「全球AI主權元年」。公司的發展藍圖如下：2024-2026奠定基礎，持續研發專利IP，布局台灣與東南亞（泰、馬、越）市場。今年開始2026-2028建立生態系，將推動AISO軟硬整合，進軍中東市場；接續於2028-2030國際布局，實現AISO Inside成為全球標準，進軍歐洲與北美，目標產值達20億美元。

昕力資*2025年營收7.19億元，雖然受轉型期影響目前仍處於虧損狀態，但營業毛利已由2024年的12.6％大幅提升至25.7％，營業損失亦顯著收斂。展望未來，公司將持續強化與Intel、AWS、Anthropic等國際大廠的深度合作，透過跨平台數位身分識別、AI智能客服（SysTalk.CHAT）及永續發展（ESGswift）等四大產品系列，協助全球企業實現智慧轉型。

Intel 營收 法說會

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