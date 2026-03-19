胖手指惹禍？公勝保經競拍最高得標1,192元 高出市場價11倍

臺灣證券交易所公告，公勝保經（6028）採競價拍賣方式辦理承銷，於3月19日順利完成，得標加權平均價格86.22元。值得注意的是，最高得標價格高達1,192元，比起公勝保經今日在興櫃均價104.63元高出逾11倍，市場人士認為，不排除是「胖手指」電腦或手機下單按錯，同日也有「興櫃股后」倍利科參與競拍。

公勝保經初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，公勝保經辦理競價拍賣股數2,040仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於3月19日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格82.00元、最高得標價格1,192.00元。

另外，公勝保經公開申購將於3月20日截止，承銷價72元，一人可申購1張。以19日興櫃均價104.63元計算，抽中現賺3.2萬元、報酬率達45％。

公勝保經上櫃日期3月30日，上櫃前承銷股數540張，證交所公布截至19日開盤前有73,059筆申購單，換算當前中籤率0.74％，預計最終中籤率將更低。

上開相關得標資訊請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告：https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html