中東局勢不明、降息預期轉向 主動債ETF抗震突圍降波動

中東局勢再度升溫，加上國際油價波動，使全球股市持續震盪。美國聯準會（Fed）於3月19日FOMC會議宣布按兵不動，並強調若通膨未見明顯改善，將不會啟動降息；市場因而下修降息預期至全年僅一次，風險情緒同步降溫，法人認為，在當前高波動環境中，運用主動式債券ETF靈活操作優勢，有助降低投組波動。

在這樣的市場環境下，主動式債券ETF今年以來展現相對穩健的表現。根據理柏資料，今年來國內四檔核備發行的主動式債ETF中，有三檔維持正報酬。其中，主動富邦複合選收益債ETF（00983D）表現最佳，今年來上漲1.49%；其次主動中信非投資等級債ETF（00981D）上漲0.68%、主動富邦動態入息ETF（00982D）則上漲0.60%。

此外，美國2月生產者物價指數（PPI）亦高於市場預期，月增率升至0.7%，核心PPI年增率更升至3.9%，顯示企業端成本壓力依舊存在，使降息步伐再度面臨壓力。同時，中東衝突升級與能源設施受攻擊風險推升油價，使股市樂觀氣氛快速轉換，避險情緒升温、恐慌指數（VIX）漲逾12%，資金轉向相對防禦的債市布局。

主動富邦複合收益ETF基金經理人游陳達表示，相較股市較高波動，固定收益市場—無論投資等級債或非投資等級債整體表現相對平穩。透過主動式選債策略，可靈活調整組合、精準掌握收益機會，有助降低投資組合波動，主動複合債亦適合成為投資人納入中長期布局的重要選項之一。