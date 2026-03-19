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「興櫃股后」倍利科轉上市 申購報酬率逾116％

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
倍利科技董事長林坤禧（左）及總經理黃建中。圖／倍利科提供
倍利科技董事長林坤禧（左）及總經理黃建中。圖／倍利科提供

臺灣證券交易所公告，倍利科（7822）採競價拍賣方式辦理承銷，於3月19日順利完成，得標加權平均價格1,396.34元，該價格也創下台股IPO競拍價歷史第三高，僅次於鴻勁的2,030.37元、印能科技的1,424.27元。

倍利科初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，倍利科辦理競價拍賣股數2,804仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於3月19日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格1,351.11元、最高得標價格1,479.00元。

另外，倍利科公開申購將於3月20日截止，承銷價780元，一人可申購1張。以倍利科19日興櫃均價1,686.87元計算，抽中現賺90.68萬元、報酬率高達116.26％。

倍利科上市日期3月30日，上市前承銷股數701張，證交所公布截至19日開盤前有97,116筆申購單，換算當前中籤率0.72％，預計最終中籤率將更低。

上開相關得標資訊請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告：https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html

股票 報酬率 價格 證交所

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