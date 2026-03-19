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這檔中價位封測股近日轉強 原來是法人這樣看
頎邦（6147）營運將自谷底回升，再加上持股35.6%的華泰（2329），2026年獲利可望隨記憶體市況轉佳，權益法認列金額上揚，法人調升投資評等至「買進」，外資連兩日進場力拱，股價近日強彈突破下降壓力線。
投顧法人分析，目前頎邦驅動IC相關業務占整體營收比重約60%至70%，整體市場呈現穩定，短期成長動能有限，但因韓國驅動IC晶圓代工與封裝產能逐步回流，市占率有望提升，包括COF/COG已進行認證，預計下半年量產，並拓展至新的穿戴式裝置領域。
非驅動IC產品線方面，規模依序為RF、RFID及線性驅動可插拔光模組（LPO）。法人表示，RF主要客戶進行併購後，新產品陸續驗證中；RFID維持穩定成長，LPO預計今年量產，2027至2028年值得期待。
雖然記憶體價格大幅上漲，可能影響消費性電子產品成本，市場正面臨生產調整情況，但短期則推升拉貨動能，目前1至2家大客戶積極建立庫存，法人預期頎邦第1季營收有機會與前一季持平，並隨客戶新產品增加，整體產能利用率與毛利率可望維持上季水準。
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