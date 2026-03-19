這檔中價位封測股近日轉強 原來是法人這樣看

股王信驊受惠於AI相關應用帶動一般伺服器需求增強，外資齊聲按讚，紛紛調高目標價。目前以高盛證券喊價最高，目標價從12,000元上調至15,000元，其次是滙豐由13,800元升至14,700元，第三是摩根大通（小摩）從11,000元升至14,000元。

2026-03-19 01:14