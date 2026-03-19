快訊

台鐵驚傳員工執勤喝酒還持刀想砍自家領班 酒測值高達0.85

台股收盤下跌658點再破月線 台積電收低55元

聽新聞
0:00 / 0:00

這檔中價位封測股近日轉強 原來是法人這樣看

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

頎邦（6147）營運將自谷底回升，再加上持股35.6%的華泰（2329），2026年獲利可望隨記憶體市況轉佳，權益法認列金額上揚，法人調升投資評等至「買進」，外資連兩日進場力拱，股價近日強彈突破下降壓力線。

投顧法人分析，目前頎邦驅動IC相關業務占整體營收比重約60%至70%，整體市場呈現穩定，短期成長動能有限，但因韓國驅動IC晶圓代工與封裝產能逐步回流，市占率有望提升，包括COF/COG已進行認證，預計下半年量產，並拓展至新的穿戴式裝置領域。

非驅動IC產品線方面，規模依序為RF、RFID及線性驅動可插拔光模組（LPO）。法人表示，RF主要客戶進行併購後，新產品陸續驗證中；RFID維持穩定成長，LPO預計今年量產，2027至2028年值得期待。

雖然記憶體價格大幅上漲，可能影響消費性電子產品成本，市場正面臨生產調整情況，但短期則推升拉貨動能，目前1至2家大客戶積極建立庫存，法人預期頎邦第1季營收有機會與前一季持平，並隨客戶新產品增加，整體產能利用率與毛利率可望維持上季水準。

記憶體 客戶 晶圓代工 頎邦

延伸閱讀

台光電盤中強攻漲停板！法人看「M9世代」戰力分析

（經濟會員內容不上線） 12檔中低價題材股 強強滾

威強電打入記憶體鏈

（經濟會員內容不上線） 台達電、景碩 認購火

相關新聞

信驊目標價 外資喊萬五

股王信驊受惠於AI相關應用帶動一般伺服器需求增強，外資齊聲按讚，紛紛調高目標價。目前以高盛證券喊價最高，目標價從12,000元上調至15,000元，其次是滙豐由13,800元升至14,700元，第三是摩根大通（小摩）從11,000元升至14,000元。

均華2月EPS 2.11元

均華（6640）遭列注意股票，昨（18）日應主管機關要求，公告自結2月稅後純益0.6億元，年增140%，每股純益2.11元。

鑫科2月EPS 0.22元 富采0.08元

鑫科（3663）近期股價波動，昨（18）日公告2月自結獲利數，歸屬母公司淨利1,592萬元，年增219%，單月每股純益0.22元，較去年同期0.03元年增達633%。

博智開拓低軌衛星市場

中小型PCB廠商博智（8155）日前舉行法說會，釋出樂觀展望，日前宣布攜手日商Meiko合資越南新廠，預計2027年量產，並積極開拓低軌衛星商機，引發關注。昨（18）日股價漲停，終場收245元，上漲22元。

寶雅三年要展店150家

寶雅（5904）昨（18）日舉行法說會，隨著美妝消費需求持續成長，公司加速調整展店策略，朝高毛利的美妝店型發展，預計今年美妝店占比將由34%提升至42%，並規劃未來三年展店約150家，擴大營運規模。

六角集團海外大拓點

六角集團海外大進擊，旗下六角（2732）、王座餐飲2026年海外多品牌出擊，旗下春上布丁蛋糕美國首店將在今年第3季開出，並正式進駐美國大型亞裔連鎖超市大華超市，雙方目前已談定三個合作據點；段純貞牛肉麵將前進澳洲開出首店，蔬食品牌Yache也將進軍馬來西亞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。