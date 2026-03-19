信驊目標價 外資喊萬五

股王信驊（5274）受惠於AI相關應用帶動一般伺服器需求增強，外資齊聲按讚，紛紛調高目標價。目前以高盛證券喊價最高，目標價從12,000元上調至15,000元，其次是滙豐由13,800元升至14,700元，第三是摩根大通（小摩）從11,000元升至14,000元。

信驊昨（18）日股價跳空開高，開盤即觸漲停板12,450元，再創歷史天價，之後雖拉回，終場仍大漲1,025元、收12,345元，漲幅高達9%，遠勝過大盤1.5%的漲幅。

高盛預期，信驊自2026年起營運表現將進一步加速，主要受到四大因素推動。首先，在市占率方面，隨信驊伺服器平台由「AST2600」升級至「AST2700」，在競爭對手缺乏相應解決方案下，信驊於既有客戶中的滲透率可望持續提升。

第二，「AST2700」系列預期第2季量產，且定價較「AST2600」高約70%至80%，有助推升營收與獲利；第三，新專案方面，既有客戶的mini BMC專案已進入量產；第四，相關周邊產品如I／O擴充晶片及平台韌體保護與恢復晶片（PFR IC）出貨量也將同步提升。

因此，高盛將信驊2026年營收年增率預估從49%上調到64%，預估每股純益調高12.4%到185.26元，毛利率從68.9%上調到69.4%；2027年營收年增率從49%上調到53%，預估每股純益上修12.5%到300元，毛利率從71%調高71.2%。