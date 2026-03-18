六角集團海外大拓點

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導

六角集團海外大進擊，旗下六角（2732）、王座餐飲2026年海外多品牌出擊，旗下春上布丁蛋糕美國首店將在今年第3季開出，並正式進駐美國大型亞裔連鎖超市大華超市，雙方目前已談定三個合作據點；段純貞牛肉麵將前進澳洲開出首店，蔬食品牌Yache也將進軍馬來西亞。

去年併購的德國BoBoQ則成為集團在歐洲布局的重要樞紐，今年將新增義大利、捷克、保加利亞等總代理，推動六角集團持續由單一茶飲輸出，轉向多品牌、跨市場的國際餐飲平台。

六角董事長王耀輝昨（18）日表示，核心茶飲事業歷經多年調整後，今年已重返成長軌道，部分市場年增幅更達二成，成為支撐集團海外擴張的重要底氣。其中，印尼仍是旗下茶飲品牌Chatime日出茶太最重要的海外市場，近期已與當地代理商完成15年長約，將新增300家門市，目前當地店數約430家，未來將上看700店。

美國市場方面，六角採雙線布局，一方面持續推進日出茶太展店，另一方面透過春上布丁蛋糕切入烘焙品類。目前Chatime在美國已有16家門市、另有七家正在裝修，今年將開出10家以上。直營布局也同步推進，現已有兩家直營店，第3家直營店預計在休士頓開幕。

春上布丁蛋糕此次則以與大華超市合作的模式切入北美市場，目前三個規劃中的據點皆設在大華體系內，優先鎖定洛杉磯與北加州，未將將視營運績效擴大合作範圍。

在歐洲方面，去年併購的德國BoBoQ，不僅為品牌擴張，更為建構歐洲市場的重要布局。集團透過整合原物料供應、建立營運標準與代理體系，強化當地市場的掌握度，並逐步向外擴展，目前已陸續與義大利、捷克及保加利亞等市場建立總代理合作關係，後續亦規劃拓展至埃及、斯里蘭卡等新興市場，推動品牌由單點輸出轉向更廣泛的區域化經營，預期整體展店規模可突破百家以上。

至於中國大陸市場，即便旗下「黑瀧堂」、「果麥」整體家數規模從1,800家回落至約125家，但王耀輝強調，不會撤出大陸市場，將採取審慎投資與在地化經營策略，在高度競爭、快速迭代的市場環境中尋求穩健發展。

義大利 美國 品牌

延伸閱讀

三商家購法說會／整併OK超商 提升通路競爭力

王座國際每年展店8到10家 盼今年營收續登峰

六角併購築美歐亞國際餐飲平台 擴張全球布局

振宇五金據點 挑戰百店

相關新聞

信驊目標價 外資喊萬五

股王信驊受惠於AI相關應用帶動一般伺服器需求增強，外資齊聲按讚，紛紛調高目標價。目前以高盛證券喊價最高，目標價從12,000元上調至15,000元，其次是滙豐由13,800元升至14,700元，第三是摩根大通（小摩）從11,000元升至14,000元。

均華2月EPS 2.11元

均華（6640）遭列注意股票，昨（18）日應主管機關要求，公告自結2月稅後純益0.6億元，年增140%，每股純益2.11元。

鑫科2月EPS 0.22元 富采0.08元

鑫科（3663）近期股價波動，昨（18）日公告2月自結獲利數，歸屬母公司淨利1,592萬元，年增219%，單月每股純益0.22元，較去年同期0.03元年增達633%。

博智開拓低軌衛星市場

中小型PCB廠商博智（8155）日前舉行法說會，釋出樂觀展望，日前宣布攜手日商Meiko合資越南新廠，預計2027年量產，並積極開拓低軌衛星商機，引發關注。昨（18）日股價漲停，終場收245元，上漲22元。

寶雅三年要展店150家

寶雅（5904）昨（18）日舉行法說會，隨著美妝消費需求持續成長，公司加速調整展店策略，朝高毛利的美妝店型發展，預計今年美妝店占比將由34%提升至42%，並規劃未來三年展店約150家，擴大營運規模。

六角集團海外大拓點

六角集團海外大進擊，旗下六角（2732）、王座餐飲2026年海外多品牌出擊，旗下春上布丁蛋糕美國首店將在今年第3季開出，並正式進駐美國大型亞裔連鎖超市大華超市，雙方目前已談定三個合作據點；段純貞牛肉麵將前進澳洲開出首店，蔬食品牌Yache也將進軍馬來西亞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。