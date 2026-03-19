鑫科2月EPS 0.22元 富采0.08元

鑫科（3663）近期股價波動，昨（18）日公告2月自結獲利數，歸屬母公司淨利1,592萬元，年增219%，單月每股純益0.22元，較去年同期0.03元年增達633%。

鑫科去年受面板靶材需求不振拖累，全年歸屬母公司淨損821萬元，每股淨損0.08元。隨著先進封裝技術演進，鑫科在FOPLP（扇出型面板級封裝）金屬載板領域卡位成功，成為體系內唯一獲得認可的供應商。

受惠於產品具備高強度、易加工且可循環使用的特性，加上主要客戶群創在太空AI與低軌衛星等高端應用產線接近滿載，帶動鑫科特殊合金載板出貨量呈現階梯式攀升。

特殊合金事業方面，鑫科轉投資中鋼精材去年受中國大陸需求疲軟壓抑，近期開發出銅箔設備關鍵元件「陰極鈦輥」，預計第2季量產，優化產品組合。鑫科收74.3元，上漲2.5元。

富采（3714）近期股價波動達公布注意交易資訊標準，昨（18）日公告2月自結財報。富采單月歸屬母公司業主淨利6,000萬元，年增131％，每股純益0.08元。

富采去年第4季歸屬母公司淨損7.82億元，每股淨損1.07元；去年稅後淨損27.15億元，每股淨損3.69元。

富采近期強化集團資源整合，攜手母公司友達及關係企業鼎元深耕光通訊與矽光子訊號源技術，鎖定AI伺服器「光進銅退」產業趨勢。規劃於4月Touch Taiwan展覽以「We Sense, We Connect」為主題，展示從晶粒到模組的垂直整合解決方案。