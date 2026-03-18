快訊

Fed決策／利率一如預期按兵不動 僅米倫持異議 聲明提及伊朗戰爭不確定性

聽新聞
0:00 / 0:00

寶雅三年要展店150家

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

寶雅（5904）昨（18）日舉行法說會，隨著美妝消費需求持續成長，公司加速調整展店策略，朝高毛利的美妝店型發展，預計今年美妝店占比將由34%提升至42%，並規劃未來三年展店約150家，擴大營運規模。

在展店方面，截至2月底，全國共有471間據點，今年目標達520店，預估2027年達580店，並朝2028年620店邁進。2026年新展店中近八成為美妝店，加上既有門市持續改裝，法人預估，2026年底美妝店數將落在190至220間，成為未來成長主要動能。

隨著美妝店比重提升，產品結構也同步優化。由於彩妝與保養品占比較高，有助提高客單價並帶動來客數，進一步改善獲利表現，預期至2028年，美妝店占比將超越一般店型。

自有品牌方面，目前首季營收占比達3.2%，涵蓋飾品、針織品與襪類等高周轉品項，有助提升毛利率並強化品牌辨識度。未來將優先聚焦高頻消費品類，逐步提高占比。

在後勤支援方面，寶雅已建置桃園、高雄及彰化三大物流中心，分別可支應204家、243家及170家門市，透過北中南倉儲網絡，支撐未來展店需求。

寶雅受惠於店型改裝效益與美妝業績持續穩定增長，2025年營收與獲利創下歷史新高，去年營收為253.2億元，年增7.2%；稅後純益為31.43億元，年增12.1%，每股純益（EPS）為29.54元。

消費 桃園 營收

延伸閱讀

三商家購法說會／整併OK超商 提升通路競爭力

美時受惠Alvogen併購效應加新品上市 今年營收拚增80%、挑戰382億元

王座國際每年展店8到10家 盼今年營收續登峰

六角併購築美歐亞國際餐飲平台 擴張全球布局

相關新聞

信驊目標價 外資喊萬五

股王信驊受惠於AI相關應用帶動一般伺服器需求增強，外資齊聲按讚，紛紛調高目標價。目前以高盛證券喊價最高，目標價從12,000元上調至15,000元，其次是滙豐由13,800元升至14,700元，第三是摩根大通（小摩）從11,000元升至14,000元。

均華2月EPS 2.11元

均華（6640）遭列注意股票，昨（18）日應主管機關要求，公告自結2月稅後純益0.6億元，年增140%，每股純益2.11元。

鑫科2月EPS 0.22元 富采0.08元

鑫科（3663）近期股價波動，昨（18）日公告2月自結獲利數，歸屬母公司淨利1,592萬元，年增219%，單月每股純益0.22元，較去年同期0.03元年增達633%。

博智開拓低軌衛星市場

中小型PCB廠商博智（8155）日前舉行法說會，釋出樂觀展望，日前宣布攜手日商Meiko合資越南新廠，預計2027年量產，並積極開拓低軌衛星商機，引發關注。昨（18）日股價漲停，終場收245元，上漲22元。

寶雅三年要展店150家

寶雅（5904）昨（18）日舉行法說會，隨著美妝消費需求持續成長，公司加速調整展店策略，朝高毛利的美妝店型發展，預計今年美妝店占比將由34%提升至42%，並規劃未來三年展店約150家，擴大營運規模。

六角集團海外大拓點

六角集團海外大進擊，旗下六角（2732）、王座餐飲2026年海外多品牌出擊，旗下春上布丁蛋糕美國首店將在今年第3季開出，並正式進駐美國大型亞裔連鎖超市大華超市，雙方目前已談定三個合作據點；段純貞牛肉麵將前進澳洲開出首店，蔬食品牌Yache也將進軍馬來西亞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。