寶雅三年要展店150家

寶雅（5904）昨（18）日舉行法說會，隨著美妝消費需求持續成長，公司加速調整展店策略，朝高毛利的美妝店型發展，預計今年美妝店占比將由34%提升至42%，並規劃未來三年展店約150家，擴大營運規模。

在展店方面，截至2月底，全國共有471間據點，今年目標達520店，預估2027年達580店，並朝2028年620店邁進。2026年新展店中近八成為美妝店，加上既有門市持續改裝，法人預估，2026年底美妝店數將落在190至220間，成為未來成長主要動能。

隨著美妝店比重提升，產品結構也同步優化。由於彩妝與保養品占比較高，有助提高客單價並帶動來客數，進一步改善獲利表現，預期至2028年，美妝店占比將超越一般店型。

自有品牌方面，目前首季營收占比達3.2%，涵蓋飾品、針織品與襪類等高周轉品項，有助提升毛利率並強化品牌辨識度。未來將優先聚焦高頻消費品類，逐步提高占比。

在後勤支援方面，寶雅已建置桃園、高雄及彰化三大物流中心，分別可支應204家、243家及170家門市，透過北中南倉儲網絡，支撐未來展店需求。

寶雅受惠於店型改裝效益與美妝業績持續穩定增長，2025年營收與獲利創下歷史新高，去年營收為253.2億元，年增7.2%；稅後純益為31.43億元，年增12.1%，每股純益（EPS）為29.54元。