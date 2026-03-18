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上市生技新兵來了 抽中1張有望賺9.5萬元、報酬率93%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

上市生技股將添新兵，泰宗（4169）預計4月8日掛牌上市，承銷價暫102元，上市前公開申購將啟，以18日興櫃收盤價197.5元計算，抽中1張可望獲利95,500元，中籤報酬率93.62%。

泰宗表示，現階段的營收主體以藥品與醫療器材銷售為主，占比接近9成，產品線涵蓋骨科、復健科、泌尿科、婦產科等多科別醫師通路；醫院通路（含醫學中心及區域醫院）約占整體營收9成，診所通路約占1成。

泰宗去年營收6.85億元，營業毛利3.16億元，營業利益1,865.4萬元，稅後純益1,917萬元， 每股純益0.32元。

泰宗肝癌檢測平台已正式獲美國食品藥物管理局（ FDA ）准予突破性醫材認定（Breakthrough Device Designation, BDD）；據了解，這是台灣的肝癌體外診斷技術，首度獲得美國 FDA 的認定。

泰宗指出，發展中的505(b)(2)新藥U101為已在台灣進入三期樞紐性臨床試驗，預計今年第3季揭露期中分析結果，若順利將有機會直接申請藥證，目標明年第4季在台灣產品上市。

泰宗將在4月8日掛牌上市，公開申購作業預3月25日至27日進行，3月31日抽籤，承銷張數1,378張， 承銷價暫定102元；競價拍賣則在3月20日至24日進行投標，競標張數5,316張，3月26日開標，最低投標價格85元。

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